‘House Of The Dragon’: spoiler inesperado que pode ser visto no trailer do último episódio da temporada 2

House Of The Dragon

A segunda temporada de House Of The Dragon está chegando ao fim, e os fãs estão ansiosos para assistir a uma das batalhas mais sangrentas da série, conhecida como a Batalha da Garganta.

Como parte da expectativa que deve gerar para animar seus fãs, a HBO lançou um trailer que trouxe uma surpresa: a aparição de um personagem conhecido por poucos.

De acordo com muitos usuários em redes sociais, no minuto 0:50 do trailer, os espectadores podem ver um homem de cabelo loiro no fundo de uma briga com espadas.

Seria o filho mais novo de Alicent com Viserys, Daeron, que não teve muita aparição na série.

Por que o Daeron não apareceu na série?

No conto, antes do início da Dança dos Dragões, Alicent enviou o filho mais novo que teve com o rei Viserys Targaryen para a sua cidade natal de Oldtown, para que pudesse ser criado por seus parentes na Casa Hightower.

De acordo com seu irmão, Gwayne, Daeron se tornou um doce e gentil cavaleiro de dragões que se tornou mestre da espada e do alaúde.

Mas faria sentido se ele fosse convocado para a batalha para defender o Trono de Ferro de sua meia-irmã Rhaenyra, especialmente porque ele tem o dragão Tessarion à sua disposição.

No entanto, ninguém confirmou que esse personagem faria sua participação nesse episódio.

Haverá uma terceira temporada de ‘House Of The Dragon’?

A HBO confirmou a realização de uma terceira temporada do prequel de ‘Game Of Thrones’.

A série é baseada no livro ‘Fogo e Sangue’ e foca apenas em contar a guerra civil da família Targaryen para reconhecer o verdadeiro herdeiro do trono.

Segundo o próprio escritor, George R.R. Martin, a história pode ter no máximo 4 temporadas para que sua adaptação seja bem-sucedida.