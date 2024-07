Com um legado mágico, Harry Potter comemora 44 anos

Daniel Radcliffe as Harry Potter (Photo by ? Matthias Clamer/CORBIS OUTLINE/Corbis via Getty Images

Pensar em Harry Potter é lembrar daquele pequeno bruxo que nos envolveu em suas aventuras em sete livros, os quais foram adaptados para a tela grande em oito filmes; já que o último título da saga foi dividido em duas partes. No entanto, aquele garoto que vimos se tornar um adolescente já é um adulto, e hoje ele completa 44 anos.

ANÚNCIO

Harry Potter retornará em uma série da HBO Max Harry Potter retornará em uma série da HBO Max / Instagram: @harrypotterfilm

Apesar de os livros evitarem situar a história em um ano específico, há algumas referências que permitem estabelecer uma linha do tempo. Em ‘Harry Potter e a Câmara Secreta’, o fantasma Nick Quase Sem Cabeça celebra o 500º aniversário de sua morte, que ocorreu em 31 de outubro de 1492, portanto, o livro se situa entre 1992 e 1993. Essa cronologia é reiterada em ‘Harry Potter e as Relíquias da Morte’, quando é indicado que a morte de James e Lily Potter ocorreu em 31 de outubro de 1981. Esses dados permitem deduzir que a história se desenrola desde 1981, quando Dumbledore entrega Harry aos tios no início de ‘A Pedra Filosofal’, até 1998, no final de ‘As Relíquias da Morte’.

A vida de Harry não foi fácil, quando ainda era um bebê ficou órfão, pois seus pais foram assassinados por Lord Voldemort. Potter teve que viver com seus tios trouxas (não bruxos), que não o tratavam bem, mas sua sorte mudou em seu aniversário de 11 anos quando recebeu a carta para frequentar a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, lá ele conheceu Ron e Hermione e seu futuro, mas acima de tudo um destino bem-sucedido na vida real.

O sucesso dos romances de J.K. Rowling transformou Harry Potter em uma das marcas mais bem-sucedidas do mundo, com um valor de 15 bilhões de dólares. Além disso, Rowling foi a primeira escritora da história a alcançar um bilhão de dólares em ganhos graças ao seu trabalho; em 2005, ela foi a nona pessoa com a maior renda anual do planeta.

Harry Potter inspira o mundo

Desde o momento em que o mago mais famoso do mundo conheceu Rubeus Hagrid, o guardião das chaves e terrenos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, suas aventuras deixaram uma marca indelével no imaginário popular. Mais de 25 anos depois, os bem-sucedidos romances de Harry Potter de J.K. Rowling ganharam vida em um universo interconectado, adorado por milhões de fãs ao redor do mundo. Oito filmes de grande sucesso de Harry Potter e três épicos filmes de ‘Animais Fantásticos’ dão vida à ação mágica na tela.

‘Harry Potter e a Criança Amaldiçoada’ é um sucesso no palco, e os videogames permitem aos fãs viver o mundo dos bruxos como nunca antes. Este legado mágico também inclui cinco parques temáticos nos Universal Studios em Los Angeles, Orlando e Japão.

Está a caminho uma série de televisão da Max baseada nos livros de Harry Potter, este mundo expandido continua a oferecer à comunidade novas e emocionantes formas de interagir. Para os seus fãs ao redor do mundo, e para as gerações futuras, convida a todos a descobrir a magia por si mesmos.

ANÚNCIO

Por que o aniversário de Harry Potter é comemorado em 31 de julho?

O protagonista dos livros nasceu em 31 de julho de 1980, assim como sua criadora J.K. Rowling, que veio ao mundo em 31 de julho de 1965; o bruxo completa 44 anos este 2024.

Como celebrar o seu aniversário?

A Cinépolis reviverá as aventuras do jovem bruxo desde o seu primeiro ano em Hogwarts a partir de 8 de agosto, então Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta (2002) e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban voltarão às telas grandes.

A Experiência Gourmet de Liverpool oferece um menu temático, com pratos e bebidas mágicas, e o bolo ‘Happee Birthdae Harry’; estará disponível até 31 de agosto.

Na plataforma Max, é possível encontrar todos os filmes desta famosa saga.