O rei Charles III está recebendo críticas por aumentar seu salário para um valor milionário

O rei Charles III está sendo duramente criticado pelo aumento salarial milionário que solicitou para o ano fiscal 2025-2026, um aumento de pelo menos US$ 60 milhões, representando um aumento de 53% em comparação ao que ele ganha atualmente.

ANÚNCIO

Os comentários contra este pedido de aumento estão desencadeados porque todo o luxo desfrutado pela Realeza britânica é devido à contribuição dos cidadãos para o Sovereign Grant ou Subvenção Soberana, que depois passa para o Fundo Soberano. Além disso, eles recebem recursos do Crown State, dos quais recebem entre 12% e 15%, pois o restante é para o governo.

De acordo com a CNBC, o rei Charles passará de US$ 110 milhões (86,3 milhões de libras esterlinas) para US$ 170 milhões no período de 2025-2026. A realeza justifica o aumento, alegando que US$ 60 milhões serão para reformar o Palácio de Buckingham.

O rei Charles III, a Subvenção Soberana e despesas

Mas afinal, o que é a Subvenção Soberana? É um fundo de contribuintes que é utilizado para cobrir despesas do rei Charles III e da monarquia, como viagens, pagamento de funcionários, manutenção e outros conceitos.

O Infobae publicou que o relatório anual sobre o Sovereign Grant, publicado em 23 de julho, detalha que o aumento será destinado à fase final da restauração do Palácio de Buckingham. Segundo o Heraldo USA, estima-se que esta restauração, com 10 anos de duração (dos quais já se passaram oito), termine em 2027 com um custo total estimado de US$ 475 milhões.

O citado mencionou que entre as mudanças no palácio estão os painéis solares que o rei Charles III ordenou instalar, também aumentou o uso de combustível de aviação para os voos da Família Real. Além disso, a casa real receberá em 2025 dois novos helicópteros que substituirão suas antigas aeronaves para suas viagens privadas.