Detalhes sobre a mais recente tentativa do príncipe Harry de se aproximar de Kate Middleton

O príncipe Harry continua tentando reconciliar-se com sua cunhada, a princesa Kate Middleton. Mediaticamente, sabe-se de várias tentativas de aproximação por parte dele, depois que ela revelou em março passado que estava com câncer. Supostamente, a mais recente tentativa de reconciliação foi quando a esposa do príncipe William fez sua segunda aparição pública após o anúncio do tratamento, ao comparecer a Wimbledon em 14 de julho.

O ‘The Mirror’ publicou que uma fonte revelou à revista ‘Heat’ que Harry escreveu uma carta ‘sincera’ para Kate, expressando o quanto estava feliz em vê-la tão bem.

“Harry estava assistindo Wimbledon e ficou encantado ao ver Kate tão radiante. Ele enviou uma nota para parabenizá-la e deixá-la saber o quanto ele estava feliz por vê-la”, disse a fonte, conforme relatado no meio citado.

A fonte acrescentou que “ele e Meghan estão muito gratos por ela estar se recuperando e poder retomar suas funções depois de tirar um tempo livre”.

De acordo com a fonte, o príncipe Harry está ‘ansioso’ para se reconciliar com sua cunhada e com seu irmão William, com quem sempre teve um relacionamento muito bom antes de se separar da família real.

Supostamente, após ver Kate Middleton tão bem-humorada, "Harry está convencido" de que este é o momento para consertar a brecha entre eles. "Embora seja uma situação desconfortável para todos, ambos acreditam que quanto mais cedo puderem deixar isso para trás, melhor", disse a fonte.

O informante afirmou que o príncipe Harry está ansioso para poder fazer as pazes com eles antes de completar 40 anos em setembro.

Príncipe Harry, Kate Middleton e a Família Real

A relação do príncipe Harry com o resto da Família Real tem sido nula desde que ele e sua esposa Meghan renunciaram aos seus deveres reais e se separaram da monarquia, mudando-se para os Estados Unidos.

Desde que se mudaram para a América do Norte, ambos têm dado entrevistas polêmicas nas quais falam sobre problemas familiares, somando-se a isso o livro 'Spare' de Harry, no qual ele chega a chamar a rainha Camilla de "madrastra malvada".

O único reencontro do qual se tem conhecimento é o que Harry teve com seu pai, o rei Charles III, depois que ele anunciou que está com câncer. Não há relatos de que ele tenha se reunido novamente com outro membro da Família Real.