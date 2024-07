‘Bancado’ por Ana Maria: Genro da apresentadora responde afirmação

Cansado das inúmeras mensagens negativas que vem recebendo, o instrutor de ioga Badarik González, genro de Ana Maria Braga, respondeu aos seguidores se ele realmente é bancado pela apresentadora do Mais Você (Globo).

Em uma nova publicação, o marido de Mariana Maffeis, filha mais velha de Ana, disse que é grato por tudo que a loira fez por ele e pela família. Atualmente, o casal mora com os filhos no interior de São Paulo.

Polêmica

Tudo começou quando um anônimo foi até o Instagram e escreveu: “Um esporte tão caro. Com certeza mamãe Ana Maria é que banca. Isso é viver na simplicidade”, falando sobre a prática do ioga.

Ao responder a indireta, Badarik González afirmou que caro é “comer porqueiras da indústria diariamente” e também sobre a nora famosa: “Sou muito grato pelo que minha sogra dá para nós”.

Vida saudável

O instrutor de ioga também reforçou que “a simplicidade tem a ver com esforço e com dedicação” e colocou na legenda a seguinte frase: “Simplesmente tudo é caro! Especialmente. Logo, com o passar do tempo, o barato sai caro em um hospital”.

