Assim era o final alternativo de Titanic que quase arruinou o filme

O icônico filme romântico Titanic, dirigido por James Cameron, continua encantando o público mais de duas décadas após seu lançamento. Com a recente chegada da Netflix, os assinantes já voltaram a se deliciar com esse clássico, tornando-o o mais assistido na plataforma em vários países.

"A sinopse do filme estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet é: 'Uma jovem da alta sociedade abandona seu pretendente arrogante por um artista humilde a bordo do transatlântico que afundou durante sua viagem inaugural'."

Qual era o final alternativo de Titanic que teria arruinado o filme?

Esta épica história de amor e tragédia capturou os corações de milhões, mas nem todos sabem que o filme esteve perto de ter um final muito diferente que se considera teria ‘arruinado’ a obra.

No final que todos conhecemos, vemos uma idosa Rose se aproximando da grade do navio de pesquisa e jogando o valioso colar ‘Coração do Oceano’ no mar. Este ato é um símbolo de despedida e encerramento para sua trágica história de amor com Jack. No entanto, o final alternativo propõe algo muito diferente.

Neste final descartado, Lizzy, a neta de Rose, vê-a subindo na grade e corre em sua direção, seguida por Brock Lovett e o resto da tripulação. Rose ameaça deixar cair o colar se eles se aproximarem mais, mas, surpreendido por Rose ter o colar o tempo todo, Brock pede para segurá-lo pelo menos uma vez antes de jogá-lo no mar.

Depois de permitir este momento, Rose joga o colar no oceano e compartilha uma risada com Brock. O principal problema deste final alternativo é o diálogo piegas e explicativo que subestima a inteligência do espectador. Brock diz a Rose: “Não sei o que dizer a uma mulher que tenta pular do Titanic quando não está afundando e depois volta quando está”. Rose responde dizendo que apenas a vida é inestimável e que cada dia deve ser valorizado. Esta troca, embora bem intencionada, parece forçada e muito óbvia.