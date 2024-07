O verdadeiro motivo? O príncipe Harry revela por que Meghan Markle não visita o Reino Unido

(Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Ga)

O príncipe William e Meghan Markle decidiram se afastar completamente do Reino Unido após os conflitos que tiveram com a imprensa britânica e a família real, então o retorno da ex-atriz ao país de seu marido parece não estar muito próximo.

O filho mais novo do rei Charles III se encarregou de dar detalhes de suas últimas experiências na Inglaterra, onde foram expostos a assédio, discussões e rejeição, situação que os levou a se mudar para os Estados Unidos e renunciar a seus títulos reais.

Agora, o ex-duque de Sussex revelou a razão pela qual Meghan não está disposta a voltar ao Reino Unido após quatro anos de sua mudança.

A razão pela qual Meghan Markle não pretende regressar ao Reino Unido

Meghan Markle tornou-se uma das mulheres mais criticadas e rejeitadas do Reino Unido, sendo acusada de ser a culpada pela saída de Harry da família real. Além disso, seu relacionamento ruim com os membros reais a faz manter a distância.

Vamos lembrar que Meghan e Harry revelaram a má relação que a famosa manteve com Kate Middleton, esposa do príncipe William e futura rainha da Inglaterra.

Embora muitos suponham que sua distância com o Reino Unido se deve à inimizade que mantêm com a realeza, a verdade é que Harry revelou o verdadeiro motivo.

O monarca expressou preocupação com a segurança de Markle devido aos ataques que ela sofreu nos últimos anos, onde o assédio da imprensa foi o seu maior problema.

"Continua sendo perigoso, e tudo o que é preciso é uma pessoa sozinha, uma pessoa que leia essas coisas e aja de acordo com o que leu. E seja com uma faca ou com ácido, o que for, essas são coisas que realmente me preocupam. É uma das razões pelas quais não trarei minha esposa para este país", revelou.

E a sua preocupação remonta às ameaças que surgiram em 2022 contra a vida da ex-duquesa de Sussex, conforme informado por Neil Basu, ex-chefe de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres.

"Tínhamos equipes investigando isso. Pessoas foram processadas por essas ameaças", disse Basu naquela época.

É por isso que Harry priorizou a segurança de sua família apesar de seu desejo de voltar a viver na Inglaterra, já que lhes foi retirado o direito automático à segurança policial no país.

“O Reino Unido é a minha casa. O Reino Unido é fundamental para o legado dos meus filhos e um lugar onde quero que se sintam em casa, e isso não pode acontecer se não houver a possibilidade de mantê-los seguros quando estão em solo britânico”, disse.