Selena Gomez e Sofia Vergara usaram amarelo em seus aniversários, qual significado?

Este mês é aniversário de algumas das estrelas mais queridas da televisão, desde Lindsay Lohan até Jennifer Lopez, Sofía Vergara e a estrela de ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’, Selena Gomez, que, ontem, compartilhou algumas imagens de sua celebração com seus seguidores.

No entanto, a ex-estrela da Disney teve algo em comum com Sofía Vergara, e é que ambas vestiram-se de amarelo para celebrar mais um ano de vida, algo que chamou a atenção do público, pois raramente famosos coincidem dessa forma nas festas de aniversário.

Ambas pareciam espetaculares, mas a dúvida sobre se essa cor representa algo mais do que um belo traje para as celebridades deixa a questão no ar, pois a moda não só tem sido usada para expressar quem somos, também como uma forma de contar a história e não apenas isso, também tem sido vista com um toque de misticismo e outros simbolismos como as cores que são usadas e se estas são capazes de atrair certas energias para aqueles que as usam.

Sofía Vergaraem seu aniversário @sofiavergara (Instagram: @sofiavergara)

Os looks amarelos com que Selena Gomez e Sofía Vergara celebraram seus aniversários

No dia 10 de julho, Sofia Vergara compartilhou uma série de fotos em suas redes sociais que mostravam de perto como foi sua celebração de 52 anos, em um restaurante onde estava acompanhada por seu filho Manolo, seu parceiro, Justin Saliman, sua prima Mariana Vergara, Heidi Klum, a influenciadora Norvina e outros amigos da atriz.

As imagens revelavam não apenas o bom tempo que ela passou com eles, mas também o visual que a atriz de 'Modern Family' escolheu, que consistia em um vestido amarelo sexy e justo com decote coração e detalhes drapeados com uma abertura na altura da coxa e plataformas douradas que combinavam perfeitamente com seu bolo de aniversário amarelo, que a fazia parecer a rainha da noite.

Apenas uma semana depois, em 22 de julho, Selena Gomez, também compartilhou algumas fotos de sua celebração de 32 anos, mostrando que, assim como Sofía Vergara, optou por um vestido amarelo em formato 'bubble' com alças largas que pendiam de seus ombros como laços muito ao estilo 'coquette', com o qual posou muito contente na praia, onde, com leveza, usava meias sem sapatos, sob um arranjo de balões onde se lia: "Feliz Aniversário Selena".

Selena Gomez comemora aniversário @selenagomez (Instagram: @selenagomez)

O que significa usar amarelo na roupa?

O fato de ambas estrelas terem escolhido a cor amarela para dar as boas-vindas a um novo ano deixa a dúvida em aberto sobre se isso esconderia um significado e se há uma razão pela qual optaram por essa cor.

Embora seja considerada a cor da sorte para Leão e seja bom usá-la principalmente na sua temporada, razão pela qual Selena Gomez poderia tê-la usado, essa tonalidade, além de estar na moda e ser uma das favoritas deste 2024, esconde um significado muito mais forte.

O amarelo está diretamente ligado à prosperidade e à sorte, além de ser associado à energia e ao otimismo, bem como à luz, alegria e poder. Portanto, se estiver buscando obter alguma dessas qualidades, talvez vestir essa cor possa ser uma boa opção em um dos seus looks.