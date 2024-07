Rainha Letizia: a desconfortável razão pela qual lojas de moda começam a banir a realeza

A rainha Letizia se tornou um ícone da moda devido ao estilo que manteve e promoveu ao longo de sua trajetória como monarca. Seus looks rapidamente se tornam tendências, mas aparentemente, a esposa do rei Felipe VI está enfrentando problemas com algumas marcas.

Aos 51 anos, a rainha da Espanha consegue inspirar centenas de mulheres, inclusive várias famosas que também são consideradas referências no mundo da moda. Letizia sabe como parecer elegante ou casual em cada evento que participa, conseguindo chamar a atenção com seus trajes e acessórios.

Trabalhar na sua imagem tem sido essencial para a Real ao longo da sua carreira, por isso costuma visitar várias casas de moda para encher o seu guarda-roupa, embora um dos seus hábitos pareça torná-la numa pessoa indesejada para algumas marcas.

A razão pela qual a rainha Letizia incomoda algumas marcas

Segundo o portal ElNacional.cat, a rainha Letizia parece não ter controle sobre seu gosto pela moda, já que após suas constantes visitas a várias lojas de roupas em Madri, costuma sair sem pagar as peças que leva para Zarzuela, sendo acusada de escolher seus looks mas não passar pelo caixa para pagá-los.

A sua posição como rainha consorte mantém-na como uma das mulheres mais importantes; e embora para as marcas seja publicidade ela usar suas roupas, a alguns parece não gostar do seu comportamento, embora prefiram ignorar esse detalhe por se tratar da representante da coroa.

Nos últimos anos, Ortiz tem usado roupas de baixo custo, mas também de grandes marcas como Carolina Herrera, e muitas das roupas que ela adquire são ajustadas à sua medida pelas lojas antes de serem enviadas ao Palácio da Zarzuela. Suas filhas também costumam exibir algumas delas.

Sem dúvida, Letizia é uma figura emblemática em seu país e, apesar de algumas lojas terem considerado bani-la, preferem mantê-la como cliente fiel, pois não fazê-lo poderia prejudicá-las devido à importância de ela usar suas roupas, já que apenas a publicidade dela pode gerar milhões.

Apesar das acusações dos meios internacionais sobre esse comportamento, não está confirmado que a monarca deixe de pagar as roupas que adiciona ao seu guarda-roupa.