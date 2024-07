Jennifer Lópes fez sua festa de aniversário no estilo Bridgerton: confira todos os detalhes

Jennifer Lopez celebrou seus 55 anos como uma rainha, fazendo isso no estilo da série de época "Bridgerton"

“Este sou eu... Agora 🎂”, com esta frase e uma foto com um maiô branco, a cantora Jennifer López deu as boas-vindas aos seus 55 anos, na manhã desta quarta-feira, 24 de julho. Foi o prelúdio de uma celebração majestosa, digna de uma rainha e que deixou todos alucinados.

A artista usou suas redes sociais para expressar o quão feliz estava, mesmo que este ano não tenha sido o melhor para ela: um divórcio iminente, uma turnê cancelada e um documentário com pouca audiência. Mas talvez tudo isso tenha servido para que JLo se desse de presente uma noite mágica e inesquecível, como se fosse uma debutante latina.

Na sua conta do Instagram, ela compartilhou os parabéns que recebeu ao longo do dia, bem como como foi o seu despertar: rodeada de flores. Os grandes ausentes foram seus dois filhos Emme e Max, assim como seu marido Ben Affleck. JLo também escreveu algo muito emotivo que lhe valeu os aplausos dos seus fãs.

"Ri, sorri, derramei algumas lágrimas e, quando vi o cartaz em Times Square, me senti completamente sobrecarregada. Realmente tenho os melhores e mais incríveis fãs do mundo. Nunca poderia expressar o quão comovida estou ou o quão incrivelmente abençoada me sinto por tê-los todos fazendo parte da minha vida. Muito obrigada", dedicou a artista.

A indignação dos fãs

Claro, como se trata da "A diva do Bronx", os 55 anos não passariam em branco. E à noite, a também atriz comemorou com uma grande festa no estilo da série de época Bridgerton, que não hesitou em exibir em suas redes sociais.

Jennifer tornou-se toda uma Lady Bridgerton e desfrutou como uma rainha. A celebração foi repleta de excessos. Ela não poupou despesas para transformar toda a sua mansão em um cenário colonial da popular série da Netflix: carruagens, cavalos, músicos clássicos, dançarinos, flores, um bolo de vários níveis, perucas e muito mais. Todos estavam vestidos com trajes de época, como faziam as famílias aristocráticas no século XIV. Claro que JLo não podia faltar e também usava um vestido vaporoso de antigamente.

Um dos vídeos que vazaram mostrava ela com um vestido cuja saia estava segmentada por longos pedaços de tecido, que eram segurados por rapazes e moças vestidos com trajes temáticos, enquanto a aplaudiam. Mas o mais curioso de tudo é que não se via nenhum convidado, nem mesmo seus filhos. Apenas ela com esses rapazes.

Isso não foi suportado pelos fãs e eles repudiaram: “Celebração em honra ao ego da JLo”, “Onde está sua família? Ela adora que as pessoas a adorem”, “Desesperada por chamar a atenção”, “Imagine lidar com seu ego narcisista inflado todos os dias... E ela tem 55 anos!”, “Onde está seu marido?” e “Ela está tão apaixonada por si mesma”.