Haverá uma segunda temporada de She-Hulk? Um produtor abriu a esperança aos fãs

A série She-Hulk: Attorney at Law gerou muita expectativa sobre a possibilidade de uma segunda temporada. Wendy Jacobson, produtora do programa, deu indícios do que poderia acontecer, embora não tenha confirmado oficialmente a continuação.

ANÚNCIO

Durante uma entrevista com Comicbook.com, Jacobson compartilhou seu entusiasmo em explorar mais a fundo a vida de Jennifer Walters, interpretada por Tatiana Maslany.

Destacou: "Quero dizer, se estamos fazendo mais She-Hulk... O que eu amo na She-Hulk é estar na vida cotidiana desse personagem. É uma mulher na casa dos trinta anos, tentando navegar em sua vida, carreira, amizades, e oh, acontece que ela também pode se transformar em Hulk."

"Então, acho que adoraria explorar mais disso. Também há uma série de quadrinhos em que ela vai para o espaço e resolve casos para o Tribunal Vivente. Então, ou quero estar muito, muito ancorada em Los Angeles, ou quero levá-la ao multiverso ou ao universo", concluiu.

Incerteza sobre renovação

Apesar do entusiasmo da produtora, a possibilidade de uma segunda temporada de She-Hulk tem sido motivo de especulação. Em janeiro, a protagonista Tatiana Maslany expressou dúvidas sobre o futuro do programa, mencionando problemas orçamentários que poderiam ter afetado a decisão da Disney.

História em quadrinhos

She-Hulk, cujo nome real é Jennifer Walters, é um personagem icônico da Marvel criado por Stan Lee e John Buscema em 1980. Jennifer é prima de Bruce Banner (Hulk) e adquire seus poderes após uma transfusão de sangue de seu primo.

Ao contrário do Hulk, a Mulher-Hulk mantém sua inteligência e personalidade quando se transforma em sua contraparte verde e musculosa.

Ela é conhecida por sua força sobre-humana, resistência e habilidades de combate. Além disso, Jennifer é uma advogada destacada que trabalha em casos relacionados ao mundo dos super-heróis.