Ben Affleck não foi ao aniversário da Jennifer Lopez, mas deseja reavivar seu amor

A relação entre Ben Affleck e Jennifer López está cada vez pior, já que os famosos não têm sido vistos juntos há algumas semanas.

E o pior aconteceu nos últimos dias, em 16 de julho, quando o casal completou dois anos de casados e passaram separados, ela nos Hamptons e ele em Los Angeles, e agora, a festa de aniversário dele.

A cantora comemorou seu aniversário de 55 anos com uma grande festa onde compareceram amigos e familiares, enquanto Ben foi o grande ausente, nem mesmo estava na mesma cidade.

Ben Affleck foi visto em Los Angeles trabalhando e também passando tempo de qualidade com sua filha mais velha, Violet, enquanto Jennifer Lopez comemorava seu aniversário nos Hamptons.

É assim que Ben Affleck estaria trabalhando secretamente para reavivar seu romance com Jennifer Lopez

Embora Ben Affleck e Jennifer López não tenham sido vistos juntos e os rumores de divórcio estejam aumentando, parece que o ator estaria trabalhando secretamente para reavivar seu romance.

E alguns meios apontam que o ator está deprimido e não suporta o fato de se separar da famosa, pois a via como a mulher de sua vida.

“Ela era a mulher dos sonhos dele. Ele se sente mal por isso, está chateado e deprimido porque não deu certo”, disse uma fonte à OK! Magazine.

No entanto, parece que o ator está tentando reconquistar sua esposa e fazer uma última tentativa para salvar o relacionamento que levou tantos anos para reconstruir.

Recentemente foi visto com sua filha Violet, que também foi vista com JLo nos últimos dias, o que poderia indicar que ela faz parte de seu plano para se reconciliar.

Além disso, os famosos estão dando esperanças de reconciliação, pois ambos têm usado suas alianças de casamento em diferentes ocasiões, mostrando que ainda não desistiram completamente.

Está claro que há amor, ele a ama e vice-versa, mas as razões de seus problemas são desconhecidas, embora haja rumores que a vida de Jennifer Lopez é demais para Ben, que deseja ter uma vida mais relaxada e tranquila, ao contrário dela que frequenta muitas festas, viaja muito e trabalha muito em sua carreira como cantora e atriz, o que consome grande parte de sua vida.

No entanto, os filhos dos famosos Max e Emme, e Seraphina foram vistos tristes e deprimidos, o que sugere que a situação com seus pais está afetando-os mais do que se pensava, e até Jennifer Garner tentou ajudar o casal a resolver sua situação, mas resta esperar para ver o que acontecerá com essas celebridades.