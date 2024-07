Adeus glamour! Jennifer Lawrence reaparece e seu visual de tênis e calças surpreende a todos

Adeus glamour! Jennifer Lawrence sabe perfeitamente que para chamar a atenção, não é necessário usar vestidos pomposos ou exibir um penteado polido, basta um visual descontraído para se tornar a rainha das manchetes, e é que, sua mais recente aparição causou sensação nas redes sociais.

O carisma da atriz que interpretou 'Katniss Everdeen' em 'The Hunger Games' tornou-se sua marca registrada, e é que, para além de sua beleza, Jennifer Lawrence sabe que um bom visual não precisa estar em conflito com o conforto, razão pela qual ela ousou quebrar o protocolo de Cannes com um par de sandálias 'thong' pretas que combinou com um lindo vestido vermelho de princesa.

Alguns meses depois, Jennifer Lawrence protagonizou um dos momentos mais divertidos de 2023, quando, durante um evento de Natal da marca Dior, "pressionou o botão" e a forma como lidou com esse momento "embaraçoso" foi aplaudida, pois mais uma vez soube lidar da melhor maneira.

O descontraído visual com o qual Jennifer Lawrence arrasou nas redes

Há alguns dias, Jennifer Lawrence foi vista dando um passeio no metrô de Nova York com seu filho Cy, de dois anos, que teve em janeiro de 2022 com o galerista de arte Cooke Maroney.

Desfrutando de sua faceta como mãe e passeando com seu filho como uma civil fora das câmeras e dos holofotes, Jennifer Lawrence deu uma pausa na vida dos famosos para ter um dia completo junto a Cy, que além de uma viagem de metrô, foi visto sendo levado em um triciclo por sua mãe. Vestindo um traje relaxado de shorts, camiseta listrada, tênis e boné.

Entretanto, Jennifer Lawrence, decidida a se afastar, pelo menos por um momento, de sua vida de superestrela, posou com a roupa mais descontraída que conseguiu roubar os corações dos internautas, usando tênis de treino Nike, calças cinzentas, uma camiseta branca folgada e um bucket hat que combinou com óculos de sol e uma simples bolsa preta que a ajudou a passar despercebida para alguns, enquanto outros não foram enganados, notando que a vencedora do Oscar estava diante deles.

Além disso, a atriz, de 33 anos, deixou seu rosto completamente ao natural e sem uma gota de maquiagem, enquanto exibia um rabo de cavalo baixo, mostrando um penteado despojado e até levemente bagunçado.

O que disse Jennifer Lawrence sobre a maternidade?

Para além das câmeras e do luxuoso estilo de vida de uma estrela de cinema, Jennifer Lawrence demonstra que sua melhor faceta é a maternidade. Vale lembrar que ela passou por alguns dos momentos mais sombrios de sua vida ao sofrer dois abortos. No entanto, com a chegada de seu filho Cy, cujo nome é inspirado no pintor ‘Cy Twombly’, ela mencionou: “Meu coração se expandiu para uma capacidade que eu não conhecia”, mostrando a emoção de realizar um de seus maiores sonhos.