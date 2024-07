Fotos mostram Henry Cavill antes de se tornar famoso, quando diziam que ele era ‘feio’

Henry Cavill é um dos atores mais famosos de Hollywood e também um dos mais amados e admirados pela sua beleza, físico e carisma.

ANÚNCIO

O ator, que interpretou o Superman por muitos anos, desperta suspiros onde quer que vá, e mesmo agora que está prestes a ser pai, muitas afirmam que gostariam de ser a mãe de seu bebê, mas ele só tem olhos para uma, sua namorada Natalie Viscuso.

No entanto, parece que nem sempre foi o mais desejado, pois o ator revelou em algumas ocasiões que sofreu bullying quando criança e adolescente.

As fotos mostram Henry Cavill antes de se tornar famoso, quando o chamavam de “feio”

Henry Cavill confessou que quando era criança estava acima do peso, e por isso outras crianças zombavam dele e praticavam bullying na escola, onde até o chamavam de "o gordo Cavill".

Nas redes sociais circulam algumas fotos que mostram como o ator parecia na infância e adolescência, naquela época difícil para ele, com o cabelo um pouco mais comprido, com uma franja, castanho claro, e seu rosto era o mesmo de agora, era bonito, mas com alguns quilos a mais do que tem agora, pois era apenas uma criança.

Embora não tenha sido fácil para ele, pois o bullying o tornou um jovem inseguro e com baixa autoestima, ele decidiu transformar sua imagem e se superou, mostrando sua paixão pelo rugby e teatro, trabalhando assim em seu físico.

Com o passar dos anos, ele deixou de ser "o gordo Cavill" e emagreceu, começando a tentar a sorte em diferentes audições, pois queria ser ator, mas foi rejeitado para um papel importante.

ANÚNCIO

E o ator fez o teste para ser James Bond, mas foi rejeitado por ser "feio" e até por não ser "muito magro".

"Olha, amigo, você está em um teste de câmera de Bond. Da próxima vez que vier para um teste de câmera, concentre-se realmente em se encaixar se for algo como Bond", foi a dura crítica que recebeu do diretor Martin Campbell, conforme relatou em entrevista para a Men's Health.

No entanto, isso o motivou a continuar trabalhando em seu físico e a tentar diferentes papéis até que finalmente conseguiu o papel de Clark Kent em Superman, pois se encaixava perfeitamente com o personagem que deveria ser um homem de grande porte, robusto e musculoso.

Isto é algo que poucos sabem, e para muitos é incrível, pois pensariam que o ator teve uma vida simples desde pequeno e sempre teve as portas abertas para onde ia, mas não foi assim, para Henry foi difícil chegar onde está e agora é um dos atores mais aclamados, que protagonizou mais de 15 filmes e séries.