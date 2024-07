Ator importante da novela ‘Viver a Vida’ morreu misteriosamente

Ex de Taís Araújo na novela Viver a Vida, o ator Antônio Firmino morreu aos 34 anos

Em 2013, Antônio Firmino foi encontrado morto em sua casa, localizada na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na novela Viver a Vida, exibida entre 2009 e 2010 na TV Globo, o ator de 34 anos interpretou André, um ex-namorado da protagonista Helena (Taís Araújo).

Causa da morte

Com a repercussão, a família do famoso disse que ele teve uma “morte súbita”, mas a perícia encontrou provas que confirmaram o consumo de entorpecentes no apartamento.

Com isso, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) comprovou que a causa da morte de Antônio Firmino foi overdose.

Namorada

Grávida, Débora Melo, namorada do ator de ‘Viver a Vida’, disse ao G1 que não tinha condições mentais de falar sobre o caso.

“Eu não tenho condições físicas, mentais e espirituais para falar sobre isso. Foi tudo muito de repente, ninguém esperava. Eu e a família dele não temos condições. Estamos em choque”.

Viver a Vida

A reprise da novela escrita por Manoel Carlos substitui ‘América’ no Canal Viva, às 22 horas.A trama, que tem Taís Araújo como a primeira Helena negra, voltou no dia 22 de julho.

Diferente de todas as Helenas de Manoel Carlos, essa é uma modelo internacional que larga tudo para se casar com o empresário Marcos (José Mayer), ex-marido de Teresa (Lília Cabral), uma mulher determinada a ter seu marido de volta.

Embates entre as personagens de Taís Araújo e Lília Cabral são comuns na novela. Quem também atormenta a protagonista da trama é a arrogante Luciana (Alinne Moraes).

‘Viver a Vida’ também traz histórias além da protagonista, como a de Gustavo (Marcello Airoldi), que tenta controlar cada passo da esposa Betina (Letícia Spiller) e da filha Clarisse (Cecília Dassi).

O que ninguém desconfia é que Gustavo esconde uma paixão pela prima de sua esposa, que é interpretada pela atriz Camila Morgado, atualmente no elenco de Renascer.