Antony Starr revela que há um personagem de The Boys inspirado em Donald Trump

The Boys causou sensação nesta quarta temporada e, em meio a um clima político tenso após o atentado contra Donald Trump, o ator Antony Starr revelou que um personagem da famosa série teria sido inspirado no político.

Starr, que interpretou Homelander por quatro temporadas, expressou seu espanto e preocupação ao descobrir que algumas pessoas chegaram a idolatrar o super-herói que o showrunner, Eric Kripke, deliberadamente relacionou com Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos.

“Eu acredito que Eric sempre olhou, um pouco mais do que eu, o personagem como algo que reflete Trump, e concordo com isso. Mas queria torná-lo o mais tridimensional possível sem nos afastarmos do fato óbvio de que ele é o vilão do programa. O estranho foi como algumas pessoas o idolatraram e o viram como uma espécie de líder de sua própria causa no mundo real, o que é um pouco perturbador. Mas acho que nesta temporada eles percebem que ele não é”, confessou Starr em uma entrevista com Vulture.

A série, conhecida por sua sátira política e sua representação crua de super-heróis corruptos, não economizou em mostrar os aspectos mais sombrios de Homelander, seu protagonista e figura heroica principal na equipe antagonista ‘Os Sete’. Ao longo das temporadas, o personagem cometeu atos atrozes, desde se envolver com uma nazista até permitir que um avião cheio de pessoas se esborrachasse, e mais recentemente, queimar partes do corpo de um de seus antigos perseguidores e incentivar outros super-heróis a cometer um assassinato brutal.

O ator também destacou que, embora não compartilhe das opiniões políticas do personagem nem influencie na escrita do roteiro, se dedica a interpretar o Homelander da maneira mais honesta possível, capturando tanto seus momentos mais grotescos quanto seus raros instantes de vulnerabilidade.