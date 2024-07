A Fazenda: Raissa Barbosa denuncia ex por agressão: ‘Tenho provas’

Raissa Barbosa revelou ter provas contra as agressões físicas e psicológicas sofridas durante uma viagem ao Chile com um ex-namorado. Sem identificar o homem, a ex-A Fazenda 12 disse que por conta do ciúmes, ela chegou a ser enforcada.

Chorando muito, a famosa publicou um vídeo onde relatou que apanhou na cabeça: “Ano passado, eu tive um relacionamento com uma pessoa que me agrediu fisicamente, psicologicamente, de todas as formas possíveis”, começou Raísa.

A ex-participante do reality da Record mostrou fotos, vídeos e áudios e disse que pensou que morreria naquele dia.

“Eu achei, de verdade, que eu ia morrer. Quando ele me bateu, eu desacreditei. Quando ele me enforcou, eu paralisei, eu fiquei só quieta. Eu tenho todas as provas do que eu estou falando”.

A ex-Fazenda deixou claro aos fãs que fez o boletim de ocorrência: “Eu só estou denunciando aqui porque não aconteceu nada”.

Terror

Raissa Barbosa também disse aos fãs que tentou se defender, mas o ex-namorado escondia facas na cabeceira da cama: “Ele tem 1,90 e, se eu não me engano, tem 90 kg. É muito grande, não consegui me defender.

Briga

Durante a viagem ao Chile, o ex-casal também chegou a brigar no aeroporto, onde Raíssa foi chamada de “doente mental” pelo ex-namorado.

Em dezembro do ano passado, a famosa voltou a ser agredida pelo ex, após negar fazer sexo com uma mulher trans: “Ele me enforcou muito forte até eu ficar sem conseguir respirar”.

Reynaldo Gianecchini

O ator negou que será um dos famosos confinados na próxima edição do reality show da Record. Pelo Instagram, o famoso disse que o convite nunca foi feito e que ele também nunca cogitou tal possibilidade.

“Eu não vou estar em A Fazenda. Nunca foi cogitada essa hipótese, nunca chegou a mim nenhum convite e nunca pensei em fazer esse reality”, esclareceu o artista sobre os boatos que circulam nas redes sociais.