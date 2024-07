3 séries na Netflix que você deve assistir antes que sejam removidas em agosto: uma ganhou um Emmy

No que resta de julho, a Netflix continuará lançando inúmeras séries, filmes e programas com o objetivo de manter entretidos seus mais de 200 milhões de assinantes ao redor do mundo.

No entanto, enquanto os usuários estão conferindo todas as novidades que chegam ao catálogo, eles não percebem que muitas produções boas dentro da plataforma de streaming estão prestes a serem excluídas.

Por isso, para que você possa aproveitar a oportunidade de ver algumas séries completas antes de serem removidas, compilamos três séries boas que o gigante removerá de sua biblioteca na América Latina em agosto.

Séries na Netflix que vão sair em agosto, mas que você deve assistir antes

Os projetos que apresentaremos a seguir são de gêneros e países diferentes, mas têm em comum o fato de que serão removidos no próximo mês após o término de seus acordos de licença.

O Perfume (2018)

Friederike Becht, August Diehl e Wotan Wilke Möhring são as estrelas principais desta adaptação do romance de Patrick Süskind que te mantém na ponta da cadeira ao longo de seus seis episódios.

Sinopse oficial: Após encontrar uma cantora assassinada com as glândulas odoríferas extirpadas, os detetives investigam um grupo de amigos que frequentou o mesmo internato que ela.

Último dia para assistir na Netflix: 14 de agosto

O Alienista (2018)

Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning protagonizam esta série de drama e suspense, baseada no romance de Caleb Carr, que ganhou o prêmio Emmy por efeitos visuais especiais excepcionais.

Sinopse oficial: Nova York, 1896. O comissário Theodore Roosevelt recorre ao psicólogo Laszlo Kreizler para capturar um assassino em série cujas vítimas são crianças de rua.

Último dia para ver na Netflix: 9 de agosto

Darwin's Game (2020)

Os amantes de animes cheios de ação e suspense podem ficar fascinados por esta produção, adaptação do mangá escrito e ilustrado por FLIPFLOPs, com apenas 12 episódios.

Sinopse oficial: Kaname, um adolescente, ativa um misterioso aplicativo móvel e inadvertidamente entra em um jogo onde os participantes se enfrentam com habilidades sobrenaturais.

Último dia para assistir na Netflix: 31 de julho