Por que afirmam que Grace Kelly não é a verdadeira mãe de Carolina de Mônaco?

A família real de Mônaco tornou-se uma verdadeira fonte de mistérios, com diferentes histórias que vão desde amores e infidelidades, passando por mortes trágicas e até divórcios. Apesar de nos últimos anos terem mantido um perfil mais discreto e tranquilo, o estado de saúde de Carolina de Mônaco é um tema muito recorrente na imprensa.

O distanciamento de Grace Kelly com seus filhos foi um fator determinante na relação

No entanto, outro aspecto menos conhecido, mas muito crucial, é o papel da babá Maureen Wood na vida dos filhos de Rainier e Grace Kelly, de acordo com as informações fornecidas pelo site Caras.

Rainiero e Grace Kelly, devido à sua ocupada agenda real, estavam frequentemente ausentes na vida de seus filhos, Carolina, Alberto e Estefânia. Em seu lugar, Maureen Wood, a babá, assumiu o papel de figura central e materna dos três irmãos.

Uma babá surgiu como figura central e materna nos irmãos

Carolina lembrou: "Ela foi a figura chave de nossas vidas. Quando éramos pequenos, provavelmente estávamos mais próximos de nossa babá do que de nossos pais". Essa proximidade era tão grande que as crianças mal percebiam a ausência de seus pais, mas sentiam profundamente quando a Maureen não estava com eles.

Além disso, explicou que sua relação com seus pais era muito distante, e tanto ela quanto seu irmão Alberto estavam mais próximos de Maureen Wood do que de seus próprios pais.

Maureen Wood ficou responsável por cuidar dos irmãos

Em diferentes ocasiões, quando a babá ia viajar, os irmãos gritavam tristemente para que ela não fosse embora, um sentimento tão intenso que obrigava Grace Kelly a pedir para que ela retornasse o mais rápido possível.

No meio desse ambiente de distanciamento dos pais, Maureen emergiu como uma figura muito importante: “Tínhamos mais contato com nossa babá do que com nossos pais”, revelou Carolina de Mônaco.