Olimpíadas de Paris: Cerimônia de abertura muda tudo na Globo

A programação da Globo muda a partir das 14h30 desta sexta-feira (26), horário que começa a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Logo após o ‘Jornal Hoje’, um desfile de barcos invade o Rio Sena, algo que acontece fora de um estádio convencional pela primeira vez na história.

Luis Roberto é o responsável pela narração. Ele está ao lado de Galvão Bueno, Daiane dos Santos e Italo Ferreira.

A TV Globo montou 16 equipes de reportagem para acompanhar tudo que acontece em Paris a partir desta sexta-feira (26). A emissora também levou uma equipe para o Taiti, que recebe algumas disputas por medalhas.

O correspondente Guilherme Pereira também mostra tudo que acontece na vila olímpica durante o ‘Jornal Hoje’ e o repórter Marcelo Courrege revela mais no ‘Jornal Nacional’.

Competições em Paris

O fim de semana promete competições intensas na programação da Globo, com as atletas Rebeca Andrade e Rayssa Leal. Tadeu Schmidt também está de volta no programa ‘Central Olímpica’ para fazer um resumo diário das atividades olímpicas.

Durante as competições, o programa entra na grade de programação após o capítulo inédito de Renascer, substituindo toda faixa de shows, como o Linha Direta e o Conversa com Bial, apresentados pelo jornalista Pedro Bial.

Multiplataforma

A Globo promete mais de 200 horas de transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris. Além da TV Aberta, todos os canais fechados e o Globoplay focados em esporte colocam as competições para jogo.

Escobar e Andreoli juntos

Os Jogos Olímpicos de 2024 tiraram Alex Escobar e Felipe Andreoli dos estúdios da Globo para praticar esportes nada convencionais no Brasil, como esgrima.

Segundo informações do jornal O Globo, Andreoli e Escobar vão deixar tudo mais dinâmico durante o programa Volta Olímpica com entrevistas fora do convencional e demonstrações das modalidades disputadas em Paris.