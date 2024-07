Ex-BBB explica como continua ‘cheirosa’ após 22 dias sem banho

Paula Freitas disse que partiu dela a decisão de não tomar banho por 22 dias. Recentemente, a ex-BBB fez uma cirurgia de remodelamento da costela e contou aos fãs os detalhes de sua recuperação.

ANÚNCIO

Nos stories do Instagram,a biomédica contou que os médicos pediram apenas 10 dias sem banho no chuveiro, mas ela estendeu o prazo:”Prolonguei justamente porque eu quero que as cicatrizes não fiquem úmidas e sarem mais rápido”.

Após o procedimento médico, Paula foi orientada a não tomar banho com água corrente e sim fazer uma limpeza mais delicada.

A ex-participante do BBB 23 contou aos seguidores que seu banho acontece da cintura para baixo: “Da cintura para cima não estou tomando banho. É só asseio mesmo, gente. Passo um lenço umedecido”.

Paula garante que o procedimento funciona e que está cheirosa.

Tudo novo!

A nova cirurgia faz parte de um plano da influencer que começou há um ano, que é ter o corpo que sempre sonhou: “Estou muito feliz. Não é da minha estrutura ter a cintura fina, mas ter mais bumbum, mas agora eu quero ter o bumbum e a cintura fina também”, disse a ex-BBB.

Vale lembrar que essa não foi a primeira cirurgia estética de Paula Freitas. Desde que saiu do BBB 23, ela colocou silicone nos seios, fez lipo HD, preenchimento labial e harmonização no bumbum.

ANÚNCIO

Beatriz Reis ao lado de Eliana

Eliana vai trabalhar com a ex-BBB Beatriz Reis no game show ‘Vem Que Tem’, que estreia no dia 28 de novembro, na Globo. A dupla tem a missão de destacar produtos de marcas renomadas em meio a dinâmicas.

Uma disputa entre famílias anônimas deve esquentar a atração da Globo, já que elas terão que recriar cenas famosas da televisão ao lado de atores convidados.

Além delas, um terceiro apresentador ainda será anunciado para o programa da Black Friday.