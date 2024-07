Revelam o salário milionário do príncipe William e Kate Middleton como príncipes do Reino Unido

Desde que assumiu o controle do Ducado, o príncipe William tem mostrado um profundo compromisso com seu novo papel. Ele fez várias visitas à propriedade, incluindo uma significativa em maio ao inovador projeto habitacional do Ducado em Newquay, destinado a abordar a falta de moradias.

As mudanças de títulos do príncipe William

Uma mudança notável é o seu novo papel na Associação de Futebol. William, um apaixonado por futebol, deixou de ser presidente da FA, cargo que ocupava desde 2006, para ser patrono, uma posição que antes pertencia à sua avó, a rainha Elizabeth II. Esta mudança destaca o seu papel sênior dentro da família real.

Além de seu compromisso com a FA, William assumiu novos patronatos com a Welsh Guards Charity e a Royal Cornwall Agricultural Association, e tornou-se presidente da Victoria Cross and George Cross Association. Ele também mudou sua posição de presidente para patrono da Fields in Trust, reafirmando seu compromisso com diversas causas beneficentes e comunitárias.

