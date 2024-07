Inclusão em brinquedos: Mattel lança uma Barbie afro-americana com síndrome de Down e outra boneca cega

Esta é a segunda vez que uma Barbie com síndrome de Down é criada, a primeira foi anunciada em 2023

Em colaboração com a Fundação Americana para Cegos (AFB) e a Sociedade Nacional da Síndrome de Down, a Mattel lançou duas bonecas Barbie para inclusão: uma tem síndrome de Down e a outra é cega. A primeira é afro-americana e a segunda vem com vários “acessórios” de apoio à sua condição.

De acordo com o comunicado da AFB, os designs foram criados "para permitir que ainda mais crianças encontrem uma boneca que as represente e inspire todas elas a contar mais histórias através do jogo". Além disso, Krista Berger, vice-presidente sênior da Mattel e diretora global de Bonecas, disse que "Barbie é muito mais do que uma boneca; representa a autoexpressão e pode criar um sentimento de pertencimento".

Inclusão em brinquedos é um dos focos atuais da Mattel Mattel

É a segunda boneca com síndrome de Down

Em 2023, a Mattel apresentou a primeira boneca Barbie com síndrome de Down da história, mas agora a empresa se associou novamente com a Sociedade Nacional da Síndrome de Down (NDSS) para lançar esta segunda versão afro-americana.

Segundo relatos, a NDSS colaborou com a equipe de design da Barbie para garantir que a boneca com síndrome de Down refletisse com precisão as características dessa comunidade. No caso da Barbie cega, eles se concentraram em detalhes nos olhos e acessórios: uma bengala especial e óculos escuros.

O que você acha dessas iniciativas de inclusão?