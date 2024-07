Ex-A Fazenda Iran Malfitano lamenta a morte do pai, aos 78 anos

O ator Iran Malfitano lamentou a morte do pai, aos 78 anos, na madrugada de quinta-feira (25). O velório e sepultamento de Iran Malfitano Arantes, mais conhecido como Iran Malfi, acontece na manhã de hoje, no Espírito Santo.

No Instagram, o ex-participante de A Fazenda falou sobre o falecimento do pai: “É com muito pesar que comunico o falecimento do meu amado pai, Iram Malfi”, escreveu ele na publicação de fundo preto e um emoji de coração partido.

Até o momento, a causa da morte não foi revelada pelo ator ou outro parente. Além do famoso, Iran Malfi deixa as filhas Thaiza e Luiza e a esposa Cecilia.

Velório

Iran confirmou que o velório e sepultamento acontece ainda pela manhã: “Família e amigos, venho informar que o velório do nosso amor, Iran, será a partir das 11h, no cemitério Jardim da Paz de Laranjeiras”.

Novela

Iran Malfitano trabalha com Bárbara Borges, sua namorada, em ‘A Rainha da Pérsia’ (Record). Na trama bíblica, o famoso interpreta Himeneu.

Nas redes sociais, o ator escreveu que sua escalação para a novela foi “um presente” e lembrou que seu trabalho é uma das coisas que mais gosta de fazer.

Pantanal

O ator Thommy Schiavo, que atuou na no remake da novela Pantanal (Globo), foi enterrado na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, no domingo (21). O corpo foi levado de Cuiabá (MT), onde ele morava, para o local onde familiares e amigos se despediram.

O ator, de 39 anos, morreu no sábado (20) após cair da sacada da casa onde morava e o enterro de Schiavo aconteceu por volta das 17h30, no Cemitério Municipal São João Batista, na Vila Liberdade.

Thommy Emmanuel participou da segunda fase da novela Pantanal na TV Globo interpretando o peão João Zoinho. Ele deixou Angra Monaliza, sua esposa, e uma filha de um ano.