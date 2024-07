Esposa de Zé Vaqueiro lamenta morte do filho caçula: ‘Dói demais’

Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, fez um relato emocionante sobre o filho Arthur, que morreu no dia 9 de julho, com quase um ano de vida. Na homenagem, ela disse que o pequeno permanece vivo em seu coração e que eles vão se reencontrar num lugar sem sofrimento.

“A gente ainda vai se encontrar meu bebê, lá não haverá dor e nenhum sofrimento. Vamos caminhar juntos ao lado do pai celestial”, escreveu a empresária em suas redes sociais.

Luto

No dia em que Arthur completaria um ano, Indra falou sobre o luto e também sobre os 11 meses de luta pela vida do filho caçula. Aos seguidores, a esposa de Zé Vaqueiro reafirmou que segue “em paz”.

“Fiz o que tinha que fazer, dei o meu melhor em tudo. Foram momentos muito difíceis na minha casa, só chorávamos, uma tortura muito grande psicológica, com uma incerteza da vida”.

No relato, Ingra disse que Arthur sofreu muito desde o parto: “Dói demais. Hoje o que mais me conforta é saber que ele descansou e, que, com certeza, ele está no bom lugar”.

Agradecimento

A esposa de Zé Vaqueiro também aproveitou para agradecer o carinhos de seus seguidores nos últimos 11 meses e garantiu que aos poucos a vida continua.

“O Arthur vai permanecer vivo no meu coração, no coração do pai, temos que trabalhar, continuar a vida, olhar os outros filhos. Tenho fé que tudo isso vai se acalmar”.

Sindrome rara

Arthur morreu aos 11 meses de vida em decorrência da síndrome de Patau, chamada também como a síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Essa rara doença genética é caracterizada por um cromossomo a mais que causa problemas de má formação no rosto, nos membros e nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.

Ou seja, o ser humano possui um total de 46 cromossomos (23 herdados do pai e 23 da mãe) e eles são contados em dupla, ou seja, um par é nomeado com o número 1, mas a síndrome de Patau faz com que o bebê tenha um cromossomo 13 a mais.

Um em cada 4 mil nascidos vivos são diagnosticados com a síndrome que também pode causar problemas respiratórios, malformações nas orelhas, coração, rins e sistema nervoso, além de problemas abdominais e alterações nas faces e lábios leporinos.

Zé Vaqueiro lamenta

A equipe do cantor confirmou a morte de Arthur na madrugada do dia 09 de julho. No Instagram, Zé Vaqueiro publicou um comunicado aos seguidores e amigos.

“Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto estava entre nós”.