Eliana na Globo: Ex-SBT trabalha com Beatriz Reis em game show

Eliana vai trabalhar com a ex-BBB Beatriz Reis no game show ‘Vem Que Tem’, que estreia no dia 28 de novembro, na Globo.

A dupla tem a missão de destacar produtos de marcas renomadas em meio a dinâmicas do programa, que já foi apresentado por outros famosos, algo que Bia do Brás sabe fazer muito bem.

Uma disputa entre famílias anônimas deve esquentar a atração da Globo, já que elas terão que recriar cenas famosas da televisão ao lado de atores convidados.

Além delas, um terceiro apresentador ainda será anunciado para o programa da Black Friday.

Saia Justa

A loira também vai comandar o Saia Justa, no GNT, no lugar de Astrid Fontenelle, que deixou a apresentação do programa para seguir novos passos no canal fechado.

“Esse programa já tem 20 anos, que fala tanto com a mulher”, disse a Eliana ao conversar com o Fantástico. Tati Machado, do Encontro e Mais Você, e Rita Batista, do É de Casa, também chegam para somar no sofá da nova temporada do Saia Justa ao lado da chef de cozinha Bela Gil, que já fazia parte da atração.

Ouvir mulheres

Eliana vai ao Saia Justa para ouvir mulheres. Ao lado das colegas, a famosa sabe da responsabilidade em assumir a atração onde todas dão suas opiniões sobre muitos assuntos.

“É uma responsabilidade gostosa de estar ali comandando um programa feminino, mas um programa também que fala sobre tudo”.

Durante sua conversa com Renata Capucci, no Fantástico, Eliana reforçou que quer aprender com todas que estão lá: “A hora que a gente estiver ali reunida naquele sofá, eu acho que vai ser libertador”.

Sonho

Recentemente, a ex-BBB Beatriz Reis disse que planeja ter um programa parecido com o de Hebe Camargo ou Silvio Santos e, por isso, ela continua estudando para ser apresentadora.

“Um programa que tenha auditório, fale diretamente com o povo e que talvez fale um pouco de moda, assunto que eu amo”, disse a ex-sister.

Beatriz revelou que seu programa na televisão precisa ter atrações e dinâmicas com convidados e a plateia. Segundo ela, a ideia seria “fazer a maior farra”.