Blues na Mata 2: Cervejaria Juquibier promove show ao vivo regado a muita música e chope artesanal

A sede da charmosa Cervejaria Juquibier, de Juquitiba, vai sediar nos próximos dias 2 e 3 de agosto o segundo ‘Blues na Mata’, evento que conta com a participação de banda ao vivo e promete uma experiência única regada a muita cerveja artesanal.

O evento promete muita música ao vivo com a participação de representantes do cenário blueseiro de São Paulo, Minas Gerais e outros. Estão confirmadas as participações das bandas 3soulblues e Drmyga e dos músicos Aloblues, Renato Velho, Phill Gorcezeski, Lucas Mello e Nando Leonios e Márcio Andreas, além do DJ Nabis.

O Blues na Mata ocorre na sede da cervejaria, em uma fazenda na cidade de Juquitiba, a apenas uma hora de carro de São Paulo. O local conta com infraestrutura para quem quiser pernoitar no local e até um pub exclusivo para atender os participantes, que poderão provar oito tipos de cerveja artesanal feitas exclusivamente para o evento.

Blues na Mata (Reprodução)

OUTRAS ATRAÇÕES

Praça de Alimentação: Delicie-se com uma variedade de opções gastronômicas.

Espaço Kids: Diversão garantida para os pequenos com atividades e entretenimento seguro.

Camping Rústico: Traga sua barraca ou motorhome e viva o festival em contato direto com a natureza. Valor de 30 reais a diária por pessoa ou 50 reais os dois dias.

Intervenções Artísticas: Artistas locais e suas criações darão um charme adicional ao evento.

Feira com Produtos Locais: Aproveite para conhecer e adquirir artesanatos e produtos da região.

Exposição Exclusiva:

Visite a exposição com itens pessoais do lendário rei do blues, B.B. King, pertencentes a Murilo, que trabalhou por mais de 20 anos com o artista.

Ingressos e Consumações:

- Entrada com consumação mínima de R$ 20,00 em cervejas artesanais.

- *Opção Especial:* Garanta antecipadamente seu open bar de cervejas com uma caneca térmica exclusiva do evento por apenas R$ 170,00. Pagamento via Pix ou cartão de crédito através do link PagSeguro (com acréscimo de taxas de operação cobrado pelo PagSeguro).

Hospedagem e Transporte:

Para quem deseja uma estadia confortável, temos dicas de hospedagem nas proximidades e a possibilidade de transfer até o local do evento.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (11) 91087-3366 ou pelo Instagram @bluesnamata e @juquibier