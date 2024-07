Netflix: estes são os lançamentos da plataforma para o mês de agosto

Todos os meses, a Netflix costuma lançar novas séries e filmes para atrair os usuários e dominar o consumo de streaming.

Em um mercado onde há cada vez mais concorrentes, a plataforma líder sempre busca se destacar com títulos que, às vezes, já têm sua própria base de fãs.

A última temporada de ‘Emily em Paris’ finalmente chegou e os fãs não poderiam estar mais animados. A série, que conquistou a atenção de espectadores de todo o mundo com seu charme parisiense, moda deslumbrante e drama romântico, promete encerrar a história de Emily Cooper, interpretada pela talentosa Lily Collins, com chave de ouro.

Outro dos títulos que a plataforma oferece é ‘Manual de Assassinato Para Boas Garotas’, uma série inspirada no best-seller da autora britânica Holly Jackson. “A Good Girl’s Guide to Murder” é o primeiro livro da série de mistério juvenil, que se tornou um best-seller do New York Times e vendeu milhões de cópias em todo o mundo.

Alguns lançamentos da Netflix em agosto