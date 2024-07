Acidente na estrada: Melody atualiza fãs sobre o seu estado de saúde

A van de Melody se envolveu em acidente com outros carros

A cantora Melody, de 17 anos, revelou sofrer com dores pelo corpo, após o acidente de sábado (20). A famosa agradeceu o carinho dos seguidores e contou detalhes ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram.

Na interação, a artista recebeu a seguinte pergunta: “Como estão depois do susto?” e atualizou sobre seu estado de saúde.

“Graças a Deus estamos bem, claro com algumas dores, mas aliviados por não ter sido pior”, disse ela no story do Instagram.

Depois, Melody afirmou que segue tomando remédios para tentar melhorar as dores pelo corpo: “Fiquei um pouco sumidinha, mas estou me tratando, gente, tomando os remedinhos e é isso”.

O que aconteceu

No sábado (20), a cantora viajou para o Arraiá da Melody, show que aconteceria no Rio de Janeiro, quando a van em que ela e toda sua equipe estavam se envolveu em um acidente envolvendo sete carros, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O momento foi compartilhado no Instagram de Melody, que mostrou como os veículos ficaram após o acidente. Segundo ela, tudo aconteceu por conta de um ônibus de turismo.

‘Assalto perigoso’

Em 2022, a famosa tomou um susto quando levou o seu carro para abastecer pela primeira vez. Ela é proprietária de uma luxuosa Lamborghini Gallardo na cor rosa, avaliada em R$ 1,5 milhão, que ganhou de presente de aniversário de 15 anos.

“Gasolina podium R$ 10,00, assalto perigoso”, escreveu a funkeira, em referência a uma de suas músicas. Mas, alguns seguidores não gostaram muito da postagem e criticaram sua postura na foto.

“É por posts como esse que você nunca será 1% do que Anitta é”, disse um seguidor. “Você é milionária como você falou.. E diz que é assalto ..assalto e pra quem não tem dinheiro”, comentou outro.

Na época, alguns seguidores perguntaram porque ela ganhou um carro se não tem idade para dirigir ainda, mas Melody não disse se dirigiu o carro até o posto.