Selena Gomez revela o que mais a encanta em seu namorado, e muitos concordam com ela

Selena Gomez e Benny Blanco consolidaram-se como dois ícones incontestáveis da indústria musical, destacando-se não apenas pelo seu talento e carisma, mas também pela profunda conexão que têm com o seu público. A relação deles, tanto profissional quanto pessoal, capturou a atenção do público e da mídia, demonstrando que juntos são uma combinação explosiva de criatividade e autenticidade.

ANÚNCIO

Benny Blanco, cujo nome real é Benjamin Joseph Levin, tem sido uma figura fundamental na indústria musical graças às suas contribuições como produtor, compositor e multi-instrumentista. Ao longo de sua carreira, ele colaborou com alguns dos artistas mais icônicos do mundo, incluindo Britney Spears, Ed Sheeran, Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry e Maroon 5. Suas produções têm dominado as paradas de sucesso em todo o mundo, tornando-o um dos produtores mais influentes da última década.

Selena Gomez Nas redes criticam o namorado por esse gesto nas fotos com Selena (@selenagomez/Instagram)

Antes de ser conhecido como ‘o namorado de Selena Gomez’, Benny já havia trabalhado com ela em vários projetos musicais, destacando a música ‘I Can’t Get Enough’. Esta colaboração não só foi um sucesso comercial, mas também estabeleceu uma relação profissional que com o tempo se transformou em um sólido relacionamento pessoal. Ao longo do tempo, sua conexão se fortaleceu, refletindo na química que compartilham tanto dentro quanto fora do estúdio de gravação.

Apesar de seu sucesso, Benny Blanco nem sempre teve uma imagem positiva nas redes sociais. Em seus primeiros dias, foi criticado por sua atitude desagradável nas redes sociais. No entanto, com o lançamento de seu livro de culinária, ‘Open Wide: A Cookbook for Friends’, Blanco teve a oportunidade de redefinir sua imagem pública, o que tem sido especialmente mais importante desde que está com Selena. Através de várias entrevistas, ele mostrou seu lado mais doce e acessível, ganhando o carinho e admiração de muitos.

Selena Gomez revela o que mais a encanta em Benny Blanco

Durante um desafio de casais em que Selena e Benny responderam perguntas, os internautas detectaram a razão mais provável pela qual a cantora se apaixonou pelo produtor.

Foi através de um vídeo do TikTok que o casal respondeu perguntas como: Quem é mais provável de adormecer durante um filme? (Benny) Quem come mais? (Benny) Quem pede desculpas primeiro quando brigam? (Ambos) Quem gasta mais dinheiro? (Nenhum) Quem demora mais para se arrumar de manhã? (Benny) Quem ronca mais alto? (Nenhum) Quem é mais romântico? (Benny) Quem limpa a casa? (Benny) Quem gosta de abraçar por trás? (Selena).

As respostas imediatas geraram todo tipo de reações, especialmente da parte daqueles que ainda não acreditam que seu relacionamento seja bonito ou admirável e daqueles que dizem que Selena “merece algo melhor”.

ANÚNCIO

Neste contexto, uma usuária respondeu “talvez o que a encanta é que ele limpa a casa”, algo que muitos apoiaram. “Eu também amaria isso!”. “E quem não gosta que limpem a casa???”. “Eu também quero que meu marido limpe toda a casa”. “Com razão ele gosta, se limpa a casa já ganhou”, lê-se.

Selena Gomez O namorado da cantora recebeu críticas online pela forma como aparece com ela nessas fotos (@selenagomez/Instagram)

Ele é criticado, mas Benny Blanco tem mostrado uma grande devoção por Selena

Embora alguns tenham zombado, definitivamente a ação do produtor pelo bem-estar de Selena é um grande ato de amor. É fundamental que os casais se ajudem com as tarefas domésticas, pois isso promove a igualdade e o trabalho em equipe, fortalecendo o relacionamento. Limpar a casa é um grande ato de amor, pois reflete o compromisso e o cuidado que se tem pelo bem-estar do outro.

Em várias ocasiões, Benny demonstrou sua devoção pela cantora. “Ela é a melhor e mais genuína pessoa. Tudo é completamente real. Como todos os dias, quando eu acordo e gosto de caminhar perto do espelho, eu caminho até ela e penso, me olho e penso: ‘Como cheguei aqui?’”, disse uma vez no The Drew Barrymore Show.