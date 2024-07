"Parece uma velha": o detalhe peculiar no vestido de Leonor que foi criticado nas redes sociais

Risadas, nervosismo e muitos gestos de carinho, assim se poderia resumir a cerimônia dos Prêmios Princesa de Girona, repleta, mais uma vez, de dezenas de detalhes que não foram vistos inicialmente. Um claro exemplo foi a risada da infanta Sofía ou os nervos que a princesa Leonor não conseguiu disfarçar.

A princesa Leonor usou um vestido azul que causou alvoroço nas redes sociais

O primeiro detalhe que se destacou assim que chegou foi duplo. Primeiro, não passou despercebido o fato de que tanto Felipe VI quanto suas duas filhas deram grande destaque à cor azul, a tonalidade característica desses prêmios. Por sua vez, a rainha Letizia usava um vestido bicolor que quebrou a harmonia do "time azul".

Além da sintonia com a cor azul, outro detalhe que chamou a atenção foi a tentativa de mostrar que são como qualquer outra família, dentro das expectativas reais. Um dos gestos mais comoventes teve Leonor e Letizia como protagonistas. Mãe e filha caminharam de mãos dadas.

No entanto, o protagonismo foi para a princesa Leonor. Cada vez que ela faz uma aparição pública, a herdeira ao trono sempre é o centro das atenções da mídia e dos internautas nas redes sociais, de acordo com as informações do site Vanitatis.

"Quem aconselha a princesa Leonor?"

Nesse sentido, o vestido azul que a princesa Leonor usou para a cerimônia dos Prêmios Princesa de Girona foi fortemente criticado nas redes sociais. Dezenas de internautas afirmam que "Leonor precisa encontrar alguém que possa aconselhá-la melhor - ela não está se vestindo como uma garota jovem".

“‘A princesa vestida de forma adulta, tão bonita que é’, ‘Por que a vestem como uma senhora se ela é uma jovem bonita que está fazendo muito bem seu trabalho?’, ‘Meu Deus, tão bonita e vestida tão mal, a irmã está mais bonita que ela’, ‘Leonor está vestida como uma velha’, foram algumas das reações dos internautas.”