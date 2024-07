O filme mais comovente da Netflix: é baseado em uma história real e brutal que vai te abalar

Um dos melhores programas que se pode desfrutar, além de fazer atividades ao ar livre, é ficar em casa e aproveitar para assistir filmes, séries, minisséries ou documentários na Netflix, existindo uma grande variedade de opções em seu catálogo.

ANÚNCIO

E uma das alternativas é este filme baseado em uma história real e crua que foi aplaudido pela crítica.

O filme desolador que você deve assistir na Netflix

Trata-se de ‘O fotógrafo de Mauthausen’, um filme que foi lançado em 2018.

Num campo de concentração nazista, um prisioneiro catalão rouba os negativos fotográficos das atrocidades ali cometidas. Baseado em fatos reais.

O fotógrafo de Mauthausen Netflix (Netflix)

Assim a plataforma descreve esta produção dirigida por Mar Targarona e escrita por Roger Danes e Alfred Pérez Fargas.

Dentro do elenco, destacam-se nomes como Mario Casas, Richard van Weyden, Alain Hernández, Adria Salazar e Eduard Buch.

A crítica, em sua maioria, aplaudiu o filme. "Direto e eficaz, o que é contado na tela é tão extremamente intenso que consegue emocionar até o coração mais duro. Finalmente um filme de ficção sobre um grande herói espanhol", disse Rubén Romero da Cinemanía.

ANÚNCIO

“É o segundo longa-metragem de Targarona, mas parece o trabalho de uma profissional veterana: vívido, envolvente e frequentemente aterrorizante”, observou Jason Bailey do The New York Times.

Enquanto Carlos Boyero, do El País, indicou que o filme "não é uma superprodução, seus recursos são bastante limitados, mas isso não impede que alcance uma crônica digna, algo que não me deixa indiferente do início ao fim, me provocando certo desconforto e ternura em algum momento".

Desta forma, se quiser desfrutar de um filme que vai te tocar profundamente e é baseado em uma história real brutal, ‘O fotógrafo de Mauthausen’ é uma boa opção para assistir na Netflix.