Kate Middleton reaparece e é ovacionada

Depois de anunciar que estava lutando contra o câncer, Kate Middleton fez uma aparição icônica durante a final de Wimbledon, onde foi ovacionada e compartilhou um dos momentos mais brilhantes com sua filha de 9 anos, a princesa Charlotte.

Passaram muitos meses até podermos ver a Princesa de Gales em eventos públicos, após um misterioso desaparecimento que desencadeou uma onda de especulações apontando para a possível morte de Kate Middleton, até uma cirurgia plástica à qual ela teria se submetido e doenças abdominais e histerectomia, que acabaram sendo desmentidas quando em 22 de março encerrou as especulações revelando que estava em tratamento de quimioterapia.

Desde então, a onda de críticas à princesa desapareceu para dar lugar a uma chuva de comentários do público apoiando Kate Middleton, que rapidamente conquistou o amor e empatia das pessoas em um momento tão complicado como o que estava passando por sua saúde.

Pouco a pouco, a princesa tem feito várias aparições públicas e entre elas, sua presença na final de Wimbledon, onde usou um majestoso traje roxo e teve um momento que emocionou todos, incluindo a sua pequena filha, que chamou a atenção por um de seus gestos.

Kate Middleton reaparece na final de Wimbledon

Cada nova aparição, Kate Middleton consegue emocionar o público, e sua presença na final de Wimbledon não foi exceção, esta é a razão pela qual, ao chegar à tribuna real deste famoso torneio de tênis, bastou o público vê-la chegar para ovacioná-la de pé, e foi ela que, no meio de uma onda de aplausos, exibiu um enorme sorriso.

Quem roubou os olhares foi sua filha Charlotte, que, ao perceber que Kate Middleton estava sendo ovacionada, do seu assento na tribuna real, a pequena virou-se orgulhosamente para sua mãe, com um olhar cheio de orgulho.

Outra coisa que chamou a atenção naquele momento foi o visual da Princesa de Gales, que optou por um vestido midi roxo com detalhes drapeados e ombreiras bufantes, que tinha um pequeno laço preto, combinado com sapatos de salto baixo estilo kitten e uma pequena bolsa, ambos nude.

O significado do vestido roxo que Kate Middleton usou em Wimbledon

Ao contrário de sua aparição no desfile Trooping the Colour, Kate Middleton optou por uma peça solta que emanava um certo encanto com uma cor que alguns afirmaram esconder um significado por trás.

Houve aqueles que usaram as teorias da cor para relacioná-las com o look que Kate Middleton usou em Wimbledon, o qual poderia estar ligado à espiritualidade, ao verdadeiro significado da vida, ao divino e ao transcendental, podendo-se dizer que fala de uma mulher forte e em luta para recuperar seu bem-estar, apesar das dificuldades enfrentadas por sua saúde.