Fabio Assunção e Simone Spoladore são casados em ‘Mania de Você?

Fabio Assunção celebra retorno às novelas e séries da Globo e sucesso no streaming

Fabio Assunção e Simone Spoladore são casados na novela ‘Mania de Você’, prevista para estrear em setembro na TV Globo. Fruto deste relacionamento nasce a protagonista Luma (Agatha Moreira), que aparece bebê no primeiro capítulo da trama de João Emanuel Carneiro.

Nos primeiros momentos da novela substituta de Renascer, Fabio aparece como Alfredo, que está na maternidade emocionado com a chegada da filha.

O público também descobre no primeiro capítulo de ‘Mania de Você’ que a personagem de Simone Spoladore é casada com Molina (Rodrigo Lombardi), mas mantém um relacionamento com Alfredo, seu verdadeiro amor, ou seja, Luma pode ser fruto de uma traição.

A morte de Cecília durante o parto da filha é outro choque que o público recebe do autor João Emanuel Carneiro, que reserva cenas emocionantes.

Sem revelar muita coisa, Fabio Assunção diz que seu personagem na novela das 21h surge para dar dois recados importantes para o andamento da trama.

A personagem de Eliane Giardini

Eliane Giardini revelou que sua personagem em ‘Mania de Você’ sofre de dependência afetiva. Na novela sucessora de ‘Renascer’ na faixa das 21 horas da Globo, a atriz interpreta Berta.

A dependência vai surgir ao longo dos capítulos em cenas que envolvem sua relação com a nora, Ísis (Mariana Ximenes).

Rodrigo Lombardi ou Murilo Benício

João Emanuel Carneiro correu para substituir o ator Murilo Benício na novela. O galã desistiu de viver Molina, o vilão de ‘Mania de Você, que estreia em setembro. Com isso, Rodrigo Lombardi assumiu o papel.

O jornal O Globo apontou que Benício não conseguiu fechar um acordo favorável com a Globo, já que agora ele não trabalha apenas com contratos por obra.

O elenco de ‘Mania de Você’

Os atores Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira estão confirmados na novela das 21h.