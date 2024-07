Eles ficaram chateados? Serena Williams zomba do príncipe Harry e Meghan na cara deles e esta foi a reação

Apesar da amizade que Serena Williams manteve com o príncipe Harry e Meghan Markle, ela não hesitou em fazer uma piada com os ex-duques de Sussex sobre sua saída da realeza e as críticas que têm recebido desde então.

Vamos lembrar que foi em 2020 quando o casal deixou o Reino Unido para se mudar para Estados Unidos e mais tarde acabaram expondo detalhes de suas brigas familiares e supostos episódios de racismo por parte de membros reais contra a ex-atriz.

Desde então, ambos têm enfrentado diferentes críticas por serem considerados traidores por expor a família real, então cada uma de suas aparições fica envolvida em fortes apontamentos.

A zombaria de Serena Williams para Harry e Meghan

O príncipe Harry e Meghan Markle foram premiados em 11 de julho no prêmio ESPY, que celebra conquistas no esporte, e uma das apresentadoras foi a tenista Serena Williams, que durante seu discurso abordou o tema do rap entre Kendrick Lamar e Drake, e criticou o jogador da NFL Harrison Butker depois que ele fez comentários incentivando as mulheres a adotarem um papel de donas de casa.

O que ninguém esperava era que o atleta zombasse da situação crítica que os cônjuges têm vivido nos últimos anos, onde os comentários negativos os mantiveram no olho do furacão.

"O príncipe Harry e Meghan estão aqui, vamos deixá-los em paz. Mas por favor, Harry e Meghan, tentem não respirar muito esta noite. Porque esta é a minha noite e não quero ser ofuscado por acusações de que vocês estão consumindo muito oxigênio", disse rindo.

Longe de ficarem zangados com suas palavras, Harry e Meghan foram vistos sorrindo ao encarar a situação com humor, sorrindo e aplaudindo. Os ex-duques preferiram se manter ausentes em vários eventos públicos e familiares após a exposição negativa em que se viram envolvidos.

Mesmo a sua participação neste evento foi duramente criticada depois de se saber que o filho mais novo do rei Charles III recebeu o Prêmio Pat Tillman para veteranos por seu trabalho com os Jogos Invictus, pois muitos especialistas e atletas consideram que ele não possui um legado suficiente para merecê-lo.

Mary, a mãe de Pat Tillman, o falecido veterano que dá nome ao prêmio, foi uma das responsáveis por atacar Harry ao qualificá-lo como uma pessoa tão “controversa e divisiva”.