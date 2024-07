Descubra quando a 2ª temporada de ‘Os Outros’ estreia no streaming

Com o sucesso da 1ª temporada de ‘Os Outros’, a série Original Globoplay estreia sua continuação no dia 15 de agosto e, com novos personagens, a história de sucesso criada e escrita por Lucas Paraizo se passa num condomínio de casas de classe alta da Barra da Tijuca (RJ).

Porém, a essência da convivência polarizada entre vizinhos continua, em uma narrativa que joga lente de aumento nas relações familiares e sociais, com desdobramentos muitas vezes absurdos e inesperados a partir de atitudes extremas.

Na 2ª temporada, a mudança de cenário amplia a percepção de que continuamos todos divididos e com medo, independente de classe social, oscilando entre sentimentos e reações por vezes incontroláveis.

A troca de cenário também ajuda na percepção de ‘Os Outros’, que mergulha ainda mais nas causas da intolerância.

O começo da 2ª temporada

A sequência da série Original Globoplay começa com uma guerra mais silenciosa dentro do condomínio Barra Star Dream, mas explode com consequências ainda mais drásticas do que aquelas que vimos na 1ª temporada.

A busca incansável de Cibele (Adriana Esteves) pelo filho desaparecido, Marcinho (Antonio Haddad) também continua na trama. Já a mudança de Sergio (Eduardo Sterblitch) para o novo condomínio e sua eleição à Câmara dos Vereadores, após ter sido inocentado na justiça, devem movimentar ainda mais a história.

Teaser oficial da 1ª temporada

Elenco de ‘Os Outros’

Cibele (Adriana Esteves), Amâncio (Thomás Aquinho), Marcinho (Antonio Haddad), Sérgio (Eduardo Sterblitch), Lorraine (Gi Fernandes) e Joana (Kenya Barbara) continuam na série de sucesso.

Mas, Raquel (Letícia Colin), Paulo (Sérgio Guizé), Maria (Mariana Nunes) e Seu Durval (Luis Lobianco) também entram na produção.

Série inspirada nos bailes funk

O sucesso da série ‘O Jogo que Mudou a História’ movimentou os bastidores do Globoplay para a produção de uma atração inspirada nos bailes funk das favelas do Rio de Janeiro. Ainda sem data para começar a ser gravada, a produção será criada pelo autor José Junior, responsável pela história da série ‘O Jogo que Mudou a História’.

A direção fica a cargo de Gustavo Gomes e Jorge Espírito Santo, que também estão encarregados do documentário sobre a vida do cantor Belo, produzido também para o streaming da Globo.