Princesa Leonor da Espanha é criticada nas redes por usar vestido de “uma senhora”

A rainha Letizia consolidou-se como uma das mulheres mais elegantes da atualidade. Seu estilo, meticulosamente selecionado com a ajuda de um grupo de consultores, reflete sua preferência por designers espanhóis. Este estilo tem sido amplamente reconhecido e admirado em todo o mundo, o que lhe rendeu o apelido de rainha influenciadora.

O visual da princesa Leonor está causando críticas

Diferente é o caso de Leonor. A herdeira do trono espanhol sempre esteve na boca de todos por seu estilo questionável, que nada tem a ver com o que se espera de uma jovem de sua idade nos tempos atuais, conforme as informações do site El Nacional.

As suas roupas afastam-se cada vez mais do estilo ditado pela moda de outros jovens da realeza do mundo e aproximam-se perigosamente dos que usam as suas avós. Até a sua irmã Sofia exibe looks mais adequados à sua idade.

Sem ir mais longe, foi possível verificar em uma de suas últimas aparições públicas, por ocasião da entrega dos Prêmios Princesa de Girona. Para esta ocasião especial, Leonor decidiu usar um vestido azul-marinho com renda e transparências que alguns se perguntaram se ela roubou do armário de sua avó. As críticas têm sido ouvidas tanto dentro da Espanha quanto internacionalmente.

"Quem aconselha a princesa Leonor?"

Nas redes sociais, dezenas de internautas criticaram o modo de vestir da herdeira do trono e afirmaram que "Leonor precisa encontrar alguém que possa aconselhá-la melhor - ela não está se vestindo como uma garota jovem".

“A princesa vestida como adulta, tão bonita que é”, “Por que a vestem como uma senhora se ela é uma jovem bonita que está fazendo um ótimo trabalho?”, “Meu Deus, tão bonita e tão mal vestida, a irmã está mais bonita do que ela”, “Leonor está usando um vestido de velha”, foram algumas das reações que a princesa recebeu.