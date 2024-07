O inspirador filme recém-chegado à Netflix conquista o público por ser realmente emocionante

Após a conclusão da Copa América e da Eurocopa, os fãs de futebol podem ficar sem grandes eventos esportivos para desfrutar em casa por um tempo. Por isso, uma boa oportunidade é aproveitar um dos lançamentos mais recentes da Netflix.

No entanto, não é apenas um bom panorama para os amantes de futebol, mas também uma excelente alternativa para aqueles que não são fãs deste esporte.

O emocionante filme espanhol que você deve assistir na Netflix

Trata-se de ‘O Campeão’, um filme espanhol dirigido por Carlos Therón.

"Depois de ser expulso por conduta violenta, Diego, o problemático jogador estrela do Atlético de Madrid, recebe um ultimato: parar de ser conflituoso ou passar o resto da temporada no banco", começa a descrição do filme.

O Campeão Netflix (Netflix)

"No início, Diego choca com Alex, um professor de Psicologia retraído contratado pelo clube para ajudá-lo, mas com o tempo os dois aprendem a superar suas diferenças e descobrem que a vida não se trata apenas de futebol ou academia", é adicionado.

O filme conta com nomes como Dani Rovira, Marcel Serrano, Pablo Chiapella, Luis Fernández e Cintia García em seu elenco.

Embora reconheçam que é uma produção divertida e emocionante, o filme recebeu críticas mistas. "Uma história divertida de superação que se afoga na beira por não conseguir transmitir tudo o que se propõe. (...) é uma obra que pode ser apreciada, especialmente se você é fã deste esporte maravilhoso", disse Andrés Salas da Cinemanía.

Por sua vez, John Serba do portal Decider afirmou que "dois terços de 'O Campeão' são entretenimento sólido e razoavelmente reflexivo, e o outro terço é lixo".

Dessa forma, se você gosta de filmes inspiradores que deixam uma mensagem importante, ou se é fã de produções esportivas, uma boa opção na Netflix é aproveitar ‘O Campeão’.