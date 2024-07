O aclamado filme com a história de amor mais bonita do mundo está saindo da Netflix

A plataforma da Netflix tem em seu catálogo uma variedade de filmes que foram lançados nos cinemas há muitos anos e que estão encontrando uma nova vida no streaming. Um dos que se destaca é um filme de 1995 chamado “Razão e Sensibilidade”, uma história ideal para aproveitar neste fim de semana.

Esta produção, após sua estreia nos cinemas, causou muito alvoroço entre o público. Com uma trama interessante, juntamente com momentos de romance, tornou-se um dos filmes mais lembrados da época e está disponível na Netflix até 31 de julho, então não deixe de incluí-lo em sua lista de fim de semana.

De acordo com a sinopse da Netflix, as senhoras Dashwood, Elinor, Marianne e Margaret, são três irmãs do segundo casamento do Sr. Dashwood. Quando ele morre, deixa toda a herança para o filho de seu primeiro casamento.

As Dashwood ficam por um curto período na que era sua casa, onde conhecem Edward Ferrars, cunhado de seu meio-irmão do qual Elinor se apaixona. Quando se mudam para uma casa no campo, Marianne se apaixona por John Willoughby, que mora perto de sua nova casa. Durante sua estadia lá, ela aprenderá a amadurecer sobre os conceitos do amor.

Uma adaptação premiada no Oscar

Com uma duração de 2 horas e 16 minutos, "Razão e Sensibilidade" já tem milhares de visualizações na Netflix.

Seu sucesso não foi apenas pela adaptação do romance homônimo do mesmo nome, mas também contou com um grande elenco como Emma Thompson, Alan Rickman e Kate Winslet.

Este filme foi produzido por Lindsay Doran e pela atriz Emma Thompson. Ambas amantes da obra de Jane Austen. A atriz adaptou o roteiro e por seu trabalho foi premiada com um Oscar.

É uma história adequada para maiores de 7 anos, por isso será uma opção ideal para assistir junto com seu parceiro ou em família.