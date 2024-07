Nem Brad Pitt nem Angelina Jolie: a impressionante semelhança do filho dos atores com esta celebridade

Angelina Jolie é uma das grandes figuras de Hollywood. Filantropa, atriz reconhecida e vencedora do Oscar, ela conseguiu se consagrar na esfera pública e na indústria cinematográfica por muitos anos. No entanto, nos últimos anos, Jolie tem estado no centro de uma disputa legal com seu ex-marido, Brad Pitt, pela custódia de seus filhos.

Angelina Jolie reaparece nas ruas de Los Angeles com seu filho Knox

A batalha legal tem sido intensamente seguida pelos meios de comunicação, com ambos os atores lutando para manter a custódia de seus seis filhos em meio a tanta tensão, de acordo com informações do site Antena3.

Recentemente, Angelina Jolie foi vista em uma saída incomum com seu filho Knox no exclusivo bairro de Los Feliz em Los Angeles. A mãe e o filho foram fotografados enquanto faziam compras em uma loja de animais de estimação durante uma tarde.

A quem Knox se parece?

A atriz de Malévola usou um top espetacular muito elegante de cor branca com decote, com um casaco preto muito sofisticado e calças a condizer, além disso, usava óculos de sol escuros para complementar o look de estrela incógnita. No entanto, a verdadeira atenção foi para Knox, que cresceu consideravelmente e já ultrapassa a sua mãe em altura.

Também surpreende a semelhança de Knox com sua mãe, Angelina Jolie, mas afirmam que na realidade é um clone do irmão da atriz de Garota, Interrompida, James Haven. Pois ele herdou as características e traços físicos do também ator.

O jovem de 15 anos escolheu um conjunto informal de camiseta cinza e bermuda, combinados com tênis Nike Blazer, exibindo um estilo muito relaxado e confortável. Esta nova aparição pública de Knox serviu para mostrar o quanto ele cresceu e como está se tornando um jovem adulto.