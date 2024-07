A série juvenil picante que é um sucesso em todo o mundo e todos estão falando sobre

A plataforma de streaming Amazon Prime Video tem um catálogo muito amplo e está sempre lançando novos filmes e séries. Desta vez, a plataforma lançou uma série que já é um sucesso mundial. Chama-se “Maxton Hall - O Mundo Entre Nós”, uma série alemã com 6 episódios.

ANÚNCIO

O filme é dirigido por Martin Schreier (Dreamfactory) e Tarek Roehlinger (A State of Emergency) e é baseado no romance "Save Me", da autora Mona Kasten, cinco vezes vencedora do prêmio dos leitores na plataforma LovelyBooks. A produção executiva foi feita por Ceylan Yildrim e escrita por Daphne Ferraro.

A trama segue Ruby, uma jovem que, inesperadamente, testemunha um evento chocante que ocorreu nos muros da escola particular de Maxton Hall. O fato de Ruby conhecer esse misterioso segredo leva James Beaufort a ter que lidar com ela.

À medida que ambos começam a se conhecer, a tensão inicial se transforma em um desejo fervoroso de passar tempo juntos. Um detalhe com o qual nenhum dos dois contava.

“A sinopse oficial desta série, que acaba de ser adicionada à plataforma Prime Video, é: ‘Quando Ruby testemunha involuntariamente um segredo romântico na escola particular Maxton Hall, o arrogante e milionário herdeiro James Beaufort é forçado a enfrentar a inteligente estudante bolsista, apesar de tudo: ele está determinado a silenciar Ruby. Seu apaixonado intercâmbio de insultos acende uma surpreendente faísca’.”

A história do garoto de classe alta e da garota trabalhadora

O portal UNO assegura que esta produção se tornou uma tendência nas redes sociais e entre os adolescentes, pois apresenta a história de um rapaz de classe alta e uma moça de classe trabalhadora envolvidos em um mundo de glamour, prestígio, segredos e drama.

James Farrell, da Amazon MGM Studios, comentou que a série "demonstra mais uma vez que as histórias locais têm o poder de cativar espectadores de todo o mundo".

“Depois da série francesa Medellín e das espanholas Culpa Mía e Reina Roja, este é o próximo sucesso europeu que vai inspirar o público global. Mal podemos esperar para trazer a segunda temporada para os nossos clientes”, acrescentou.