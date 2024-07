A série em segundo lugar no TOP 10 da Netflix é a super recomendada para o fim de semana

O top 10 do Netflix é mais do que uma simples coleção de títulos populares; é um indicador das tendências de visualização em todo o mundo. Esta classificação não apenas reflete o que está capturando a atenção da audiência em tempo real, mas também destaca as produções que estão gerando conversas e ressoando culturalmente. A Netflix desempenhou um papel fundamental na globalização do conteúdo televisivo. Sua plataforma oferece aos assinantes a oportunidade de descobrir e desfrutar de séries de todo o mundo.

É assim que recentemente, um fenômeno particular começou a surgir dentro desta lista: a crescente presença e popularidade das séries israelenses.

Estas estão ganhando uma atenção notável na Netflix, e isso não é por acaso. Com narrativas únicas, tramas intensas e uma qualidade de produção em constante melhoria, essas séries encontraram um público global cada vez mais exigente. As tramas originais e emocionantes são uma das principais razões desse crescimento. Frequentemente baseadas em experiências reais e situações locais, essas séries oferecem uma perspectiva única que é fascinante e emocionante para o público internacional.

Um Corpo que Gera Netflix (Kuma Productions)

A plataforma já teve grandes sucessos como ‘Fauda’ e ‘Shtisel’ e agora, é a série ‘Um Corpo que Gera’ que está ocupando um lugar importante no TOP 10 da semana.

Sinopse

“Depois de anos tentando ter um filho, um casal decide dar uma chance à gestação em barriga de aluguel. Mas quando se trata de pessoas, três é um número complicado. Assista o quanto quiser. Esta emocionante série dramática é estrelada por Rotem Sela, Yehuda Levi e Lior Raz, juntamente com a recém-chegada Gal Malka”, diz a sinopse oficial.

Criada por Shira Hadad, Dror Mishani e Shay Capon, que também dirige, a série retrata a luta de um casal para conceber. Depois de enfrentar outro aborto espontâneo, Ellie (interpretada por Rotem Sela) e Ido (Yehuda Levi), tomam uma decisão que mudará suas vidas.

Um Corpo que Gera Netflix (Kuma Productions)

Esta produção de oito episódios foi transmitida na televisão israelense, alcançando um grande sucesso que levou à sua aquisição pela Netflix. E embora a barriga de aluguel seja o tema principal do show, ele mostra outros conflitos humanos muito reais que incluem altos e baixos nos relacionamentos amorosos. Todos os personagens têm um contexto poderoso com o qual o público pode se identificar.

“Em Israel, a gestação de substituição é legal desde 1997. No entanto, ao contrário dos Estados Unidos, é supervisionada pelo Estado. Não pode fazê-lo apenas porque não quer ter estrias. Tem que demonstrar que existe um problema médico que te impede de engravidar”, explicou a showrunner Shira Hadad à Variety.

Um Corpo que Gera Netflix (Kuma Productions)

“Queria fazer esta série por motivos pessoais: meu filho nasceu através de uma barriga de aluguel há quase 10 anos. Eu também passei por isso, embora, felizmente para mim, tenha sido muito menos dramático”.

‘Um Corpo que Gera’ é uma história sobre as complexidades dos relacionamentos, onde o amor, o ciúme, o desejo e a generosidade se entrelaçam. Explora o poderoso vínculo entre duas mulheres, uma ligação que nenhuma delas esperava. É um drama familiar que narra o caminho em direção à paternidade, além de examinar a dinâmica de poder do classismo, destacando o choque entre aqueles que têm recursos e os que não têm.