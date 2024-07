O que Márcia Fu fará na Record durante os Jogos Olímpicos Paris?

As Olimpíadas de Paris fizeram Márcia Fu voltar para a Record. Depois de uma temporada no ‘Chega Mais’ e no ‘Tá na Hora’, programas do SBT, a ex-rival de Rachel Sheherazade em ‘A Fazenda 15′ vai estrear um novo projeto no YouTube para a emissora de Edir Macedo.

No Canal da Fu, a medalhista olímpica fala de muitos assuntos, mas as Olimpíadas de Paris ganham notoriedade a partir de segunda-feira (22). Os jogos começam no dia 26 de julho.

Diferente de muitas coberturas, o canal de Márcia Fu vai investir no humor, seja nas entrevistas nas ruas ou na cobertura das modalidades olímpicas onde o Brasil se destaca.

A Fazenda 16

Após conquistar o terceiro lugar na última edição do reality da Record, a atleta não vai fugir das bombas que acontecem na nova temporada, prevista para estrear em setembro.

Vale lembrar que Márcia foi o verdadeiro sucesso de A Fazenda 15 ao virar um dos memes mais compartilhados na web, por isso, a famosa seguirá do mesmo jeito para comentar sobre os próximos confinados.

Affair de Yuri Lima não está em ‘A Fazenda’

Apontada como pivô na separação da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima, Kevelin Gomes não vai participar do elenco de ‘A Fazenda 16′ (Record).

As especulações surgiram depois que a cantora Iza confirmou o fim do namoro com Yuri. Rapidamente, começou a circular que a mulher apontada como pivô da separação estaria no celeiro de A Fazenda e iria concorrer a uma vaga dentro da casa.

A Record fez questão de informar que o burburinho era mentira. Em nota, a emissora disse que “a criadora de conteúdo Kevelin Gomes nunca foi cotada” para o programa comandado por Adriane Galisteu.

Ex-affair de Gracyanne Barbosa confirmado

De acordo com o Portal LeoDias, Gilson de Oliveira, ex-affair de Gracyanne Barbosa, participará da próxima edição do reality show.

A publicação diz que o atleta de fisiculturismo já acertou todos os detalhes para entrar no programa.