Mendigo do Pânico pede redução de pensão após 6 anos desempregado

Preso por atrasos na pensão do filho, Carlos Alberto da Silva, o Mendigo do Pânico, revelou que não pagou o valor estipulado pela Justiça por estar desempregado há 6 anos. Após 30 dias na cadeia, o humorista conta com a ajuda dos amigos para sobreviver.

Emocionado, Mendigo não escondeu nada durante sua entrevista ao Pânico da Jovem Pan, programa que participou por anos, e pediu que a Justiça revise o valor estipulado, já que ele não possui uma fonte de renda tão alta.

O humorista alertou que não se encontra com o filho há seis anos, mesmo período em que está desempregado: “Fiquei seis anos brigando na Justiça para uma redução de pensão”.

Ele chegou a dizer que seu filho é sua maior bênção, mas parece que se tornou sua “maior desgraça” e pediu perdão pelo termo usado.

Redução da pensão

Atualmente, o ex-contratado da RedeTV! e da Band deve mais de R$ 246 mil de pensão alimentícia e, segundo ele, a principal razão para dívida é a falta de emprego.

Carlos Mendigo revelou que está sem trabalho fixo desde sua saída do Pânico: “Eu não trabalhei mais, eu tinha meu apartamento, tinha... Mas não consegui mais pagar de acordo com o valor anterior”, contou o famoso.

Sem a fama e os programas no rádio e na televisão, Carlos entrou com um pedido de revisão de valores que, segundo ele, só foi revisado depois de seis anos e para uma quantia inadequada ao que ele recebia.

“Eu não conseguia pagar, mas continuei mandando de acordo com o que eu podia, mas era um valor ótimo. Sem fonte de renda, pagando um valor que eu não consigo pagar. É impossível! Não tem pilantragem”.

Sem moradia

Após 30 dias na cadeia, o humorista também falou que não tem uma casa para chamar de sua. Desempregado, Carlos Mendigo afirmou que conta com a ajuda dos amigos para sobreviver.

“Eu tenho muitos amigos que podem me ajudar, que estão me ajudando, mas eu estou morando de favor, comendo de favor”, revelou ele.

Direito de ser pai

Pai de um jovem de 14 anos, Carlos Alberto da Silva lembrou que cresceu longe do pai e falou ao Pânico que sempre lutou por esse direito.

Segundo o humorista, a ex-companheira Aline Hauck não cumpriu parte do acordo de liberar o encontro entre o humorista e o filho.

“Eu tenho 20 boletins de ocorrência porque eu buscava ele e não conseguia ver. Tinha o direito de ver quinzenalmente, mas chegava no dia e ela não entregava, mas nada acontecia”.