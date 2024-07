A série coreana viciante que é a mais assistida na Netflix e que os fãs de ‘Shrek’ vão adorar

Desde o passado dia 14 de julho, está disponível na plataforma da Netflix uma série coreana que se tornou a mais vista nas últimas horas. Trata-se de ‘Do dia para a noite’, uma história cativante que se junta à longa lista de conteúdos originários da Coreia do Sul que vêm enchendo o streaming há algum tempo.

ANÚNCIO

‘Do dia para a noite’, é uma história muito semelhante a ‘Shrek’, onde Fiona de manhã parece uma bela princesa... até que chega a noite e se transforma em uma ogra.

No caso desta série coreana, é contada a história de Lee Mi-jin, uma jovem de 28 anos que luta para encontrar emprego. No entanto, a sua vida dá uma reviravolta inesperada quando, misteriosamente, se vê presa no corpo de uma mulher de 50 anos chamada Im Soon sempre que o sol se põe.

Aproveitando sua situação peculiar, ela decide solicitar um cargo de estagiária sob sua nova identidade e, finalmente, consegue o emprego dos seus sonhos... sob as ordens de um promotor exigente e viciado em trabalho. Esta jovem de vinte anos presa entre duas gerações conseguirá se adaptar à sua nova vida?...

16 capítulos com um forte componente fantástico

Esta produção é composta por 16 episódios no total, dirigidos por Lee Hyung-min e Choi Sun-min. Foi lançada em junho de 2024 através do canal JTBC na Coreia do Sul e, desde 14 de julho, está disponível via Netflix.

De acordo com o portal C5N, esta série tem um forte componente fantástico, mas se apresenta verossímil ao público e também adiciona toques de drama que emocionam os fãs.

O elenco de ‘Do dia para a noite’, da Netflix, cujo título original é ‘Miss Night and Day’, é composto por Lee Jung no papel de Im Soon, Jung Eun Ji como Lee Mi Jin, Choi Jin Hyuk interpretando Kye Ji Woong e Baek Seo Hoo no papel de Ko Won.