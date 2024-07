Simony volta ao hospital após tratamento intensivo contra o câncer

Mesmo após o diagnóstico de cura, Simony volta ao hospital para tratamento de remissão do câncer no intestino

Simony voltou a preocupar os fãs ao postar uma foto no hospital. Mas, diante de várias especulações, a cantora quebrou o silêncio e deu detalhes sobre a sua saúde.

ANÚNCIO

Ao portal LeoDias, a famosa garantiu que está tudo bem e disse que foi à unidade de saúde fazer alguns exames de rotina de seu tratamento contra o câncer.

Após o período mais nebuloso, Simony continua fazendo o tratamento preventivo para garantir que a doença entre realmente em remissão.

Aos fãs, a ex-Balão Mágico disse que ama celebrar a vida em totalidade: “Agradeço por cada momento, por cada sorriso. Agradeço por ter a chance de lutar. Com fé, amor e gratidão, sigo em frente, um dia de cada vez”.

Câncer no intestino

O diagnóstico de câncer no intestino da cantora foi feito em agosto de 2022 e após um longo tratamento ela foi considerada curada. Mas, no começo de 2023, a famosa descobriu novos focos da doença e teve que recomeçar o tratamento com quimioterapia e radioterapia.

Durante todo o tratamento, Simony dividiu com seus seguidores seu estado de espírito. Ela também usou suas redes sociais para falar sobre o laudo do último exame, o PET Scan, que verificou se há células cancerígenas e focos de tumor.

Bastante emocionada, a famosa caiu no choro ao anunciar que o exame não encontrou indícios de câncer, o que significa que ela está em remissão, ou seja, caminhando para cura.

ANÚNCIO

“Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar para dizer o que está acontecendo. (...) Ele falou: ‘Eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá’”, disse ela, em lágrimas.

“Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil”.