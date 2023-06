Emocionada, Simony chora ao receber o exame que verifica células cancerígenas

A cantora Simony, que enfrenta uma luta contra um câncer no intestino detectado no ano passado e que voltou no começo deste ano, usou suas redes sociais para falar sobre o laudo do último exame, o PET Scan, que verifica se há células cancerígenas e focos de tumor.

Bastante emocionada, ela caiu no choro ao anunciar que o exame não encontrou indícios de câncer, o que significa que ela está em remissão, o que significa que ela pode estar curada ou o câncer está diminuindo, uma boa notícia de qualquer forma.

“Eu estou no quarto ciclo de tratamento, que é de imunoterapia junto com a quimioterapia. (...) Hoje eu fui fazer o PET, um exame que nos deixa muito apreensivos. (...) Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar para dizer o que está acontecendo. (...) Ele falou: ‘Eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá’”, disse, em lágrimas.

“Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil.”

O diagnóstico de câncer no intestino da cantora foi feito em agosto do ano passado, e após um longo tratamento ela foi considerada curada, mas no início deste ano foram detectados novos focos da doença e ela teve que recomeçar o tratamento com quimioterapia e radioterapia.

Durante todo o tratamento, Simony dividiu com seus seguidores seu estado de espírito e a o companheirismo de seu noivo, o também cantor e compositor Felipe Rodriguez. No Dia dos Namorados, ela fez uma declaração de amor para ele e agradeceu por ter ficado ao lado dela nesses dias difíceis. “Obrigado por não soltar a minha mão”, disse.