SBT volta atrás e confirma que Silvio Santos está com H1N1: “Sendo medicado no hospital e está bem”

SBT confirma que Silvio Santos está internado com H1N1 no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo

O SBT voltou atrás e confirmou, em nota lida durante o programa “Chega Mais”, na manhã desta quinta-feira (18), que o apresentador Silvio Santos, de 93 anos, está com H1N1. A jornalista Michelle Barros destacou que ele “está sendo medicado no hospital”, mas que “está bem”.

“O SBT confirma que nosso amado Silvio Santos está com Influenza A”, começou Michelle. “Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem”, ressaltou a jornalista.

A internação do apresentador ocorreu na noite de terça-feira (16), no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Na ocasião, a emissora negou que o motivo fosse H1N1, conforme revelado pelo jornal “Folha de S.Paulo”.

No entanto, após a confirmação do quadro no “Chega Mais”, nesta manhã, o SBT enviou nota à imprensa destacando que Silvio “está com H1N1. Ele está sendo medicado no hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos”, dizia o texto.

O Hospital Albert Einstein não divulgou nenhuma nota a respeito do estado de saúde do apresentador, assim como suas filhas não se pronunciaram a respeito. O Dono do Baú está afastado da TV desde setembro de 2022, sendo que o “Programa Silvio Santos” é comandado por Patrícia Abravanel desde então.

Silvio Santos divide herança e decide qual filha fica com o SBT (Reprodução/SBT)

Discussão sobre herança

Silvio Santos já discute bastidores os detalhes que envolvem a herança milionária que ele vai deixar para suas filhas e esposa após sua morte. A grande questão para os fãs é quem fica com o SBT após a partida deste gigante da televisão brasileira e, segundo Cintia Abravanel, o assunto já foi resolvido e colocado em testamento.

A primeira filha do apresentador revelou à coluna F5, da “Folha de S. Paulo”, que a emissora é de suas irmãs e que ela quer distância deste mundo. “O SBT é das minhas irmãs. Agora, se elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas… Lidar com ego, vaidade… É difícil”.

Já a mãe de Tiago Abravanel esclareceu que o Dono do Baú não larga o osso tão facilmente. Ela garantiu que ele acompanha de perto tudo que envolve seus bens.“O meu pai já dividiu uma parte da herança. Acho importante, pois ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu”, afirmou Cíntia.

Para a primogênita da família Abravanel, seu pai está sendo inteligente em trabalhar longe dos holofotes da mídia. “Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada valeria a pena se ele não estivesse mais aqui. Ele curte tudo e pergunta também”, reforçou ela.

Além de Cintia Abravanel, o apresentador Silvio Santos é pai de Patrícia Abravanel, Silvia Abravanel, Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel.