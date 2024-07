Melodrama brasileiro vira produção mais vista do catálogo Netflix

O melodrama Pedaço de Mim é a produção mais vista na Netflix, superando o filme Um Tira da Pesada 4 com Eddie Murphy, segundo dados divulgados pela plataforma.

ANÚNCIO

Estrelada por Juliana Paes, a produção inédita foi vista durante 78,5 milhões de horas, entre 8 e 14 de julho, marcando quase o dobro do filme americano, que somou 43,7 milhões de horas no mesmo período.

O tempo total de Pedaço de Mim também ajuda no ranking da Netflix. Com 17 episódios, a minissérie conta com mais de 13 horas de exibição, enquanto o filme protagonizado por Eddie Murphy não chega a duas horas.

Com 5,8 milhões de assinantes acompanhando a história, Pedaço de Mim também entrou no Top 10 da plataforma de streaming em 73 países, como Argentina, Chile, México, Venezuela e Polônia.

Os assinantes dos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Suécia, Israel e Arábia Saudita também se renderam ao melodrama brasileiro da Netflix.

Filho de Andréa Beltrão

José Beltrão, filho de Andréa Beltrão com o diretor Maurício Farias, está no elenco do melodrama Pedaço de Mim, que ocupa o primeiro lugar na lista de produções da plataforma.

Aos 24 anos, o jovem ator interpreta Marcos, um dos filhos de Liana (Juliana Paes), personagem crucial para a história criada pela autora Angela Chaves para o streaming.

ANÚNCIO

Autora na Max

Angela Chaves, autora de ‘Pedaço de Mim’ (Netflix) e ‘Éramos Seis’ (Globo), está com outro projeto para o streaming. Ao lado de Mariana Torres, ela prepara uma série de oito episódios baseada no livro ‘Véspera’, de Carla Madeira. E, ao que tudo indica, pode ser exibida na Max.

O mais recente livro de Carla Madeira foi lançado no ano de 2021 e conta a história de Vedina, uma mulher que enfrenta um casamento complicado e num momento de desespero abandona o filho.

Arrependida, ela retorna para o local onde o deixou e descobre que ele desapareceu.