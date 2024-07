Eleições 2024: Entenda por que Ana Maria perde espaço na Globo

As eleições de 2024 vão mexer com o programa de Ana Maria Braga na Globo. Em breve, a apresentadora do ‘Mais Você’ terá que diminuir o seu horário para a transmissão do horário eleitoral e também dos debates entre os candidatos.

A diminuição do Mais Você começa no dia 30 de agosto, data oficial para o início da propaganda política. Além disso, segundo site TV Pop, a Globo vai dar mais espaço aos telejornais locais e nacionais, mesmo a loira pedindo ao vivo a ampliação do matinal diário.

O que muda

A Globo vai estender o Hora 1 e os telejornais locais da tarde. A carga publicitária também vai comer um espaço dos programas de entretenimento, como o Mais Você e o Encontro com Patrícia Poeta.

Os comerciais dos candidatos precisam ser obrigatoriamente exibidos em três blocos de programação (das 5h às 11h, das 11h às 18h e das 18h à meia-noite).

O Hora 1, de Roberto Kovalick, ganha mais um intervalo durante as eleições de 2024, somando quatro paradas. Porém, nada muda até o Encontro, que entra na programação às 9h30.

O horário eleitoral também faz o programa de Patrícia Poeta ganhar mais um intervalo, totalizando quatro pausas. Já Ana Maria entra às 10h40 e segue até 11h45.

Otávio Mesquita ‘bolsonarista’

Durante o programa Roda Viva (TV Cultura), o apresentador do SBT garantiu que não se incomoda com o título dado aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O famoso disse aos jornalistas que uma pessoa pública não deve misturar o trabalho e a política, já que é preciso falar com todos os públicos.

“Não incomoda porque o apresentador, o repórter e o influenciador tem como público A, B, C, D, F, G, H. Você não pode usar sua televisão, as suas matérias, pra falar bem ou mal”, disse o veterano.